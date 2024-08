El exministro de Seguridad de Salta, Carlos Oliver, en comunicación con Aries expresó su preocupación por el silencio tras la detención de los policías salteños involucrados en el tráfico de 420 kilos de cocaína en el norte de la provincia.

Oliver destacó la gravedad del caso y subrayó la necesidad de una investigación interna exhaustiva para determinar la extensión del problema dentro de la fuerza.

"Es preocupante que nadie diga nada. La forma más fácil es cortar la cabeza al jefe de unidad, pero hay que preguntarse si ese jefe tenía los recursos para auditar a sus efectivos", comenzó Oliver.

“Hay que ver qué investigación se está haciendo, ¿estaban en conocimiento? ¿Había carpetas de investigación sobre esos efectivos? ¿Están mirando ahí o no?”, apuntó.

En ese sentido, mencionó que durante su gestión, se encontraron “situaciones similares” que fueron abordadas mediante investigaciones internas para erradicar la corrupción dentro de la policía.

“Cuando empezamos a sistematizar todo lo que eran las distintas áreas de la Policía como recursos humanos, cruzamos información y vimos que nos salían un montón de carpetas médicas en el interior y cuando hicimos el cruce con migraciones, tenían salidas a Bolivia permanentemente, entonces aplicamos suspensiones y buscar la forma de que esa gente o vuelva a trabajar o se vaya de la Policía”, contó.

Oliver criticó la falta de recursos básicos para los policías, como patrulleros o motocicletas. "No se le puede exigir al policía si no se le da herramientas y no se puede auditar su trabajo".

Reflotan el debate por el uso de la Taser en Salta: “podrían mejorar la seguridad”

En otro orden, el exministro consideró que las Taser podrían ser una herramienta efectiva para evitar situaciones de riesgo y reducir lesiones en intervenciones policiales.

"Se podría aplicar perfectamente el uso de las Taser en ciertos casos. Son herramientas que le permiten al policía manejar situaciones de manera más segura", afirmó Oliver.

En su análisis, comparó el uso de las Taser con el de escopetas calibre 1270, mencionando un caso reciente donde policías fueron denunciados por el uso de un arma no letal. "En determinadas situaciones, las Taser podrían ser una alternativa más segura y menos lesiva que las armas convencionales", concluyó.