Wayar duro contra el RIGI: "Es una ley dirigida a la entrega de la Argentina"

Por Aries, el senador provincial Walter Wayar adelantó su posición en contra del Régimen de Inversiones para Grandes Inversiones, expresando fuertes críticas hacia el proyecto y el rol de algunos sectores empresariales y legisladores "contradictorios".

El pasado martes, en la sesión de la Cámara baja, Diputados dio media sanción a la adhesión al título VII de la ley nacional 27.742, que refiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También aprobó la adhesión al artículo 103 de la ley nacional 27.743, con lo que habilitó la posibilidad de incrementar las regalías en boca de mina del 3% al 5% para los nuevos proyectos de inversión.

Ahora el Senado se prepara para tratar el proyecto y fue en tal sentido que Wayar señaló que “los empresarios mineros reaccionan de manera rápida y contundente cuando se les intenta aumentar las regalías, pero permanecen en silencio cuando se trata de quitar derechos y recursos a los trabajadores”.

Además cargó contra los legisladores que criticaron el Régimen de Inversiones pero dieron su voto positivo, por su alianza con el Gobierno Provincial, marcando “la coherencia de aquellos que critican la política nacional, pero luego apoyan medidas que favorecen a capitales internacionales y permiten la apropiación de recursos naturales y empresas argentinas”.

“Es una herramienta que permite a capitales internacionales, tal vez no transparentes, venidos de sectores del delito, de los buitres del mundo y de los timberos financieros apropiarse de nuestra tierra y recursos naturales y no prevé el acompañamiento al empresariado local. Es una ley direccionada y dirigida a la entrega de la Argentina y eso no lo voy a compartir”, anunció.

El senador concluyó reafirmando sus convicciones y destacó la importancia de basar su voto en argumentos sólidos y en la defensa de los intereses de los argentinos. Para Wayar, apoyar el RIGI sería "colaborar con un gobierno nacional que perjudica a las provincias y prioriza el beneficio de sectores económicos concentrados".