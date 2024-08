Ganancias: Los diplomáticos lanzan medidas de fuerza por primera vez en la historia

Con 320 a favor y 60 en contra, la asamblea de la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) aprobó la implementación de medidas de fuerza por primera vez en la historia de la Cancillería.

El paquete de acciones contra el pago de Ganancias en el plus que cobran en el exterior comienza el lunes y tendrá una semana de duración. Las mismas se basan en no firmar el recibo de sueldo como nota de protesta para la justicia, un petitorio a Diana Mondino para que no instrumente la retracción de Ganancias, jornada reducida en el país y en el exterior con el retiro dos horas antes del 12 al 16 de agosto, cartelería dentro del ministerio y en las redes sociales y la abstención de licitar (mecanismo por el cual los diplomáticos se anotan para varios destinos).

Con información de La Política Online