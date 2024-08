Adiós al INADI: el Gobierno oficializó el cierre definitivo

El Gobierno confirmó este martes el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Así lo hizo a través del decreto 696/2024, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. También anunció que trasferirán todos sus recursos al Ministerio de Justicia.

En la noche del lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida en sus redes sociales. “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”, escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).

El INADI fue duramente cuestionado por el presidente Javier Milei, que lo describió como “la policía del pensamiento kirchnerista”. “Es un instrumento que se utilizaba para armar listas negras y para perseguir ideológicamente a los que pensaban distinto”, expresó el mandatario. También resaltó que el organismo, durante todos estos años, “no consiguió ninguna mejora en términos de discriminación”.

El cierre del organismo forma parte de una serie de disposiciones del Gobierno libertario para achicar la estructura del Estado.

Cuando anunció su cierre, el Gobierno apuntó contra su eficacia, al considerar que no cumplió con sus funciones en la lucha contra la discriminación; contra su costo y dijo que no se justifica su existencia, y contra su ideologización y por no ser objetivo en su accionar.

Las extitulares del organismo, Victoria Donda y María José Lubertino defendieron su creación y cuestionaron su cierre, pero también la DAIA consideró que “la decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial”.

Qué era y cómo funcionaba el INADI

Es un organismo autárquico del Estado argentino creado en 1994. Entre sus objetivos están “promover la igualdad y combatir la discriminación en todas sus formas, incluyendo la discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, entre otros”.

El INADI tenía diversas funciones:

Recibir denuncias de discriminación por parte de cualquier persona que se sienta discriminada.

Investigar las denuncias y, en caso de que se compruebe la discriminación, dictar medidas para que la misma cese.

Realizar campañas de sensibilización sobre la discriminación y la importancia de la igualdad.

Brindar asesoramiento y asistencia a las víctimas de discriminación.

Promover la inclusión de las personas discriminadas en todos los ámbitos de la vida social.

Con información de TN