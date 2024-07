RASE: concejales quieren inscripción permanente y campaña informativa de Nación

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de declaración por el que se solicita a la Secretaría de Energía de la Nación que torne permanente la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

“Dentro de poco se van a modificar las tarifas de luz y gas, se va a dejar de subsidiar a las familias, es una política del gobierno nacional”, indicó el concejal Gonzalo Corral, y continuó: “Vimos que la inscripción en el RASE se prorrogó, lo cual es una acción positiva.

No obstante, el proyecto en cuestión busca “ir un poco más allá”, dijo el edil.

“Queremos solicitarle al Estado nacional que lleve adelante un operativo nacional para inscribir a los ciudadanos o verificar si están inscriptos”, explicó Corral, y apuntó que, hasta el momento, Nación no hizo ninguna campaña informativa sobre el Registro; “entonces, necesitamos que el Estado nacional se ocupe porque tenemos muchos ciudadanos que, si se modifica el sistema, no van a poder pagar sus facturas y hasta les van a terminar sacando sus medidores; la gente no lo sabe”.