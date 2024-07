El 60% de los salteños padecen obesidad y más del 12% diabetes

La provincia de Salta registró un aumento de enfermedades renales y diabetes, según declaró en Aries, el Gerente del Oñativia, Marcelo Nallar. Según indicó, el incremento se debe a malos hábitos alimenticios, sedentarismo y la falta de cumplimiento de la legislación vigente.

"Hoy en día, el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad, lo cual es preocupante no solo en Salta sino en toda Argentina", indicó. Estos problemas se traducen en las cifras: en el hospital de dos a seis pacientes nuevos por mes necesitan diálisis.

Nallar enfatizó la necesidad de implementar políticas preventivas de salud que promuevan una alimentación saludable y el cumplimiento efectivo de la ley con los quioscos saludables.

"Es fundamental que las personas tengan acceso a opciones de comida sana. En muchos casos, comer de manera saludable no es más caro que la comida chatarra, pero se nota la falta de variedad, para tomar la decisión", explicó.

"Caminar por las calles de Salta y encontrar opciones de comida saludable es casi imposible”, añadió.

El gerente del hospital también destacó la falta de conciencia del daño que causan ciertos alimentos, a pesar de las advertencias, como los octógonos –etiquetas negras- y que se siguen consumiendo.

"A veces la gente es increíble porque se le está avisando el daño que se está haciendo y lo comen igual. Muchas veces ignorancia, el no tener la opción verde o simplemente pensar que es más caro y que el producto sano no le va calmar el hambre, cuando hay un montón de estrategias para que no sea así, para comer en forma saludable y no se haga daño a sí misma", cerró.