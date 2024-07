El diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni fue deportado de Venezuela a dos días de las elecciones.

El legislador había quedado incomunicado al arribar al país sudamericano para oficiar como veedor de las elecciones presidenciales. Lo mismo le ocurrió a la diputada española Cayetana Álvarez.

"Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", manifestó Bongiovanni desde su cuenta de X.