Caso Loan: Nanni respaldó al gobernador Valdés, “No creo que haya tenido nada que ver”

En el programa Cara a Cara, el expresidente de la Unión Cívica Radical, Miguel Nanni, respaldó al gobernador de Corrientes por ese mismo espacio Gustavo Valdés, luego que el fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunciara en los tribunales de Comodoro Py por la desaparición del pequeño Loan, de tan solo cinco años.

El expediente CFP 2908/2024 incluye una denuncia por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Nanni en ese sentido expresó: "No creo que el gobernador tenga nada que ver con la desaparición. No es correcto emparentarlo con estos desafortunados eventos. No creo que esté encubriendo nada".

En tal sentido se pronunció en contra de una posible intervención a Corrientes y señaló que en Salta –donde ya desaparecieron 12 niños en este año- “hay muchos Loan y no se interviene a la provincia”.

“Acá en Salta hemos tenido hasta legisladores emparentados con el narcotráfico y nadie pedía la intervención del Gobierno salteño”, apuntó. “Si creo que se debe llegar a fondo con la investigación”, agregó.

"Es un caso que nos angustia a todos. Es muy difícil dilucidar la verdad en estas situaciones, pero creo sinceramente desde la buena fe que el gobernador no tiene nada que ver con esto," concluyó.