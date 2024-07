Dniel Yofra defendió la necesidad de "endurecer la lucha sindical" e informó que su gremio está considerando acciones legales contra la suba del impuesto a las ganancias. “Si no hay gestión ni diálogo, tiene que haber huelga”, expresó.

¿Puedo asumir, y es correcto transmitir a nuestra audiencia, que los aceiteros tienen una posición de privilegio entre otro tipo de trabajadores porque es una de las industrias más rentables en la exportación de la Argentina, en la exportación de aceite de soja, o es una mirada subjetiva y equivocada?

La mirada es bastante subjetiva si vos lo ves solamente por las empresas grandes que se habla y que son como Cargill, como Dreyfus, como Bunge, como Molino Río de la Plata.

Ahora, nosotros la situación de privilegio la tenemos por haber luchado durante 20 años por un salario que le alcanza a los trabajadores para satisfacer las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución como alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, esparcimiento, transporte, vestimenta, previsión y vacaciones.

Nosotros tenemos empresas grandes y tenemos también empresas chicas, o pymes, que están dentro del Mediterráneo, no tienen puertas, no tienen río, no son exportadores y sin embargo pagan el mismo salario. O sea, si esa es la situación de privilegio, te diría que sí.

¿Qué porcentaje del total de los trabajadores de la Federación que representas trabajan en estas empresas gigantes que exportan y cuantos en las pymes?

Su gran mayoría está en las pymes o en empresas grandes como AGD, que está en General Deheza. Solamente AGD tiene 1000 trabajadores. En el cordón industrial de Rosario, donde está la mayoría de la empresa grande, debe haber 1200-1300 personas entre cuatro empresas.

O sea, la gran mayoría la tenemos en las productoras de aceite comestible.

Uno de los planteos que hiciste últimamente tiene que ver con la necesidad de endurecer un poco la posición sindical en el vínculo con el Gobierno y la alternativa de hacer un paro aún cuando la CGT por ahora se resiste. ¿Se puede hacer un paro sin la CGT?

Sí, porque ya hubo casos en los '90, el MTA fue pionero en hacer paro sin tener la necesidad de que la CGT lo llame.

Me parece que hay una necesidad de endurecer las medidas porque el Gobierno es muy duro con la clase trabajadora desde que asumió, y me parece que de alguna manera hay que enfrentar por esos derechos por los que durante 100 años muchos dirigentes han perdido la vida, han sido secuestrados, desaparecidos y encarcelados. En la coyuntura que vivimos no podemos dejar que esa lucha haya sido en vano, y menos cuando no hay ningún tipo de diálogo con el Gobierno más que imposición hacia la CGT.

Hoy creo que, en su gran mayoría hay dirigentes dentro de la CGT que quieren otras cosas, no está a la altura de las circunstancias de acuerdo a mi criterio y a mi pensamiento. Por lo menos esta organización dice que hay que juntarse con los gremios que realmente quieran enfrentar un sistema de estas características, y la única herramienta que nosotros tenemos es la huelga. Si no hay gestión ni diálogo, tiene que haber huelga.

El jueves está prevista una reunión del Consejo Directivo de la CGT. ¿Ustedes van a participar? ¿Van a plantear la necesidad de avanzar con un nuevo paro general?

La verdad que no tenía idea de que iba a haber una reunión y no sé quiénes participarán, pero nosotros ya lo hemos manifestado muchas veces en distintos medios, la CGT tiene que tomar otra actitud.

¿No sirve este esfuerzo por intentar abrir algún canal de discusión? ¿No ves que de esto pueda resultar algún planteo o la solución de algún reclamo que hoy tienen los trabajadores?

¿Cuál sería el planteo que van a hacer si ya está hecho? Si no lo hicimos antes, si no hicimos una manifestación, una movilización y una huelga, cuando se trató en Senadores y posteriormente en Diputados nuevamente, ¿qué sentido tiene? ¿Qué pueden ir a plantear?

Aparte, la última vez que se reunieron, creo que fue la semana pasada, el empresario que hoy está dentro del cargo de secretario de Trabajo, le iba a consultar a los empresarios. Entonces, ¿qué pueden contestar los empresarios ante un pedido de la CGT? No van a contestar absolutamente nada, no les interesa porque ya el Gobierno y los legisladores se encargaron de darle la herramienta para que precaricen aún más a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

En esa reunión a la que referís, se planteó la necesidad de actualizar la inflación, por lo menos el último semestre, el nuevo piso del impuesto a las ganancias. Sin embargo, el Gobierno ayer reglamentó la reversión del impuesto y claramente no atendió el planteo de la CGT. Ustedes como gremio aceitero, ¿van a hacer alguna presentación en la justicia por el tema de la suba del impuesto a las ganancias?

En primer lugar está claro que no tienen en cuenta la palabra de la CGT, producto de que ha dejado que este Gobierno haga y deshaga lo que han querido con los derechos de la clase trabajadora.

Nosotros lo estamos analizando, seguramente algo vamos a hacer, lo están analizando nuestros asesores legales, pero me parece que esto, más allá de las presentaciones administrativas que pueda hacer cada organización, si no tenemos en cuenta que hay que tener una medida de fuerza en la mano, no lo vamos a revertir, vamos a tener que depender de los jueces laborales que nos digan que el impuesto a la ganancias va a ser una pérdida del poder adquisitivo.

Para mí ese es el camino, no veo otro, porque está claro que si la CGT va y le pide al secretario de Trabajo, que está claro que representan los beneficios de las empresas, y al otro día o a la otra semana sacan la reglamentación sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que le plantearon, está claro que eso no va a ocurrir a través de un diálogo.

En el medio, por ejemplo, los petroleros quedaron exentos de las ganancias. ¿Hay una negociación que cada uno hizo por su parte?

No, los petroleros hace mucho han hecho, en la época del kirchnerismo creo, no recuerdo bien, una larga y extensa huelga en donde lograron ese beneficio.

Bueno, creo que ese es el camino, por eso planteo eso, yo no estoy inventando nada, eso ya está hecho y los que han logrado algo fue porque han luchado por sus derechos.

Recordaba el movimiento del MTA, aquel que en los '90 enfrentó al gobierno de Carlos Menem, ¿hay algún germen o posibilidad de que se arme algo similar hoy o está desarticulado todo?

Siempre hay. Hay muchos frentes que se tienen que unir, hay que organizar los derechos de los trabajadores a través de líderes sindicales. Está Palazzo, Moyano, Paco Manrique, me parece que hay muchos dirigentes que son importantes en el país, y hay muchas organizaciones que estamos esperando esa organización paralela a la CGT que represente verdaderamente las necesidades que tienen hoy los trabajadores y trabajadoras.

¿De la CGT ya no esperan nada?

Yo no. Los demás pueden esperar, pero yo no espero nada porque ya han demostrado mucha debilidad ante el embate de este Gobierno que no cesa, no es que se para, quiere discutir, dialogar y escuchar la voz de quienes representan los trabajadores. Avanzan con su proyecto y su objetivo que es destruir a todas las organizaciones.

