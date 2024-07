En un movimiento que sacudió el panorama político de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que no buscará la reelección en las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente Biden comunicó su decisión a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, en la que manifestó:

"Aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato."

En su carta, Biden resaltó la importancia de concentrarse en las responsabilidades actuales de su administración y sugirió que esta decisión ha sido fruto de una profunda reflexión.

Apoyo a Kamala Harris

En su anuncio, Biden expresó un sólido respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, destacando su elección como una de las mejores decisiones de su carrera política. Biden enfatizó su confianza en Harris como la futura líder del Partido Demócrata:

"Mis compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata", escribió Biden en X.

Reacción de Donald Trump

El expresidente Donald Trump reaccionó rápidamente a la noticia. En una entrevista telefónica con CNN, Trump criticó la presidencia de Biden, afirmando que "pasará a la historia como el peor presidente con diferencia en la historia de nuestro país." Además, Trump expresó su creencia de que Kamala Harris sería una oponente más fácil de vencer en comparación con Biden.

Contexto y Repercusiones

La decisión de Biden llega en medio de presiones continuas, especialmente tras su desafortunada actuación en un debate reciente, que generó dudas dentro de su partido sobre la viabilidad de su candidatura. Este anuncio prepara el terreno para una temporada de primarias potencialmente intensa, ya que otros posibles candidatos demócratas pueden ver ahora una oportunidad para emerger.

Biden prometió dirigirse a la nación a finales de esta semana para ofrecer más detalles sobre su decisión y delinear el futuro de su administración y del Partido Demócrata.