La revalorización del sentir

Siempre es una alegría frente toda circunstancia poder continuar la marcha.

Estamos atravesando, según los meteorólogos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el invierno más crudo de los últimos 40 años. Hay que tratar de mantener la guardia y las defensas altas, abrigarse y cuidarse del frío.

También, como decía una excelente médica y gran amiga, es importante acordarse de levantar el espíritu. Darse el tiempo y el lujo de comer un buen guiso con la familia, los amigos o los compañeros del trabajo. Tomar ese café que tenemos pendiente. El encuentro con el otro, la charla simple y la camaradería, disfrutar el sol, el paisaje, agradecerle al turista que nos visita son actividades tan saludables para el ser humano como el ejercicio físico y la buena alimentación.

Al fin y al cabo, aunque a veces parezcamos autómatas con celulares, no somos bichos tan raros. Somos seres sociales que desde hace miles de años vienen organizándose de diversas maneras para que la vida sea cada vez un poco más digna y justa para todos, cada vez un poco mejor. ¿Acaso será nuestra época la que ponga en duda o a prueba ese propósito que ha guiado el desarrollo de la civilización durante al menos los últimos 2000 años?

Entre los aficionados a los estudios de la psicología, un debate muy interesante gira en torno a cuáles son las fuerzas que motivan la acción del hombre.

Para los freudianos, estas fuerzas se manifiestan en la voluntad y en la búsqueda del placer; para los que siguen al austríaco Alfred Adler, la motivación viene de la voluntad de poder y la superación de lo que denomina complejo de inferioridad… Impulsada por el sobreviviente al Holocausto, psiquiatra y neurólogo Víctor Frankl, una tercera posición propone que la verdadera fuerza motivadora del hombre reside en la exploración del sentido de la vida: en la pregunta por el propósito existencial, en la búsqueda de una respuesta que sea lo suficientemente trascendente hasta volverse material.

Tener un propósito. Como lo tuvo Jaime Dávalos, el poeta inmenso de Salta que le puso voz a un pueblo en silencio. Así lo recordamos ayer, durante la presentación de la reedición de una de sus obras más populares, El Nombrador, en la Usina Cultural.

Como evocó Abel Cornejo, autor del prólogo y presentador de la nueva edición, estamos frente al regreso del poeta: el regreso de Jaime Dávalos y su obra a nuestros días, pero también la reivindicación de la figura del artista, del hombre sensible, de los valores y principios que trascienden porque justamente no tienen precio. La revalorización del saber que las cosas más importantes de la vida justamente no son cosas.

Por eso, ante el pesimismo de la razón el optimismo de la voluntad y la construcción. Lo decía Antonio Gramsci cuando estaba todo perdido en la Italia fascista. Siempre habrá algo por lo que esforzarse, algo más por dar, algo valioso por lo que vivir.

Más temprano que tarde, también los pueblos se reencuentran con sus propósitos. Cuando ello ocurre, la historia cambia y las sociedades avanzan. Entusiasma de tan solo pensarlo.

Hasta la próxima.