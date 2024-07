Los adolescentes sienten menos apoyo emocional del que sus padres creen, según un nuevo informe

Son cinco caídas, todas leves, pero de impacto sensible. Una nueva encuesta nacional trae datos a la baja para el presidente Javier Milei y el Gobierno. Y generan cierto alerta por (al menos) un par de razones.

El foco infeccioso no sólo generó que otras personas arrojen residuos orgánicos o repuestos de motos, sino que también provocó la obstrucción de un garaje de la misma cuadra.

Frente al oficialismo, no hay nada. Esto es, fuera del Gobernador, no hay nada y eso no es bueno para una democracia saludable. Todo Estado democrático necesita de la oposición, la única referencia de oposición que tiene Sáenz es su espejo; es él mismo.