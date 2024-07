Reforma Laboral: por consenso, el Gobierno convocará a bloques dialoguistas

Ya aprobada la Ley Bases, el Gobierno se prepara para su siguiente discusión legislativa y convocará a los jefes de los bloques dialoguistas del Congreso a una reunión en la Casa Rosada para negociar los detalles del proyecto de reforma electoral que el oficialismo piensa enviar próximamente.

Mientras se materializa la creación del Consejo de Mayo, que plasmará en iniciativas parlamentarias los 10 puntos que el presidente Javier Milei firmó con los gobernadores en Tucumán, las autoridades nacionales tienen previsto avanzar con el resto de las medidas que tiene en agenda.

Una de ellas es la Ley Hojarascas, que se encuentra en manos del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intenta convencer de que presente la propuesta por partes y no toda junta, como pretende.

El otro cambio importante que el Gobierno quiere implementar tiene que ver con el sistema actual de votación, algo que el propio Francos viene criticando desde que estaba al frente de la cartera del Interior.

De hecho, en sus últimas apariciones públicas, el funcionario ratificó la decisión de esta gestión de reformar el sistema electoral para ir hacia una votación que sea “más sencilla, más transparente y más barata”.

“Hay temas que son básicos para nosotros: la boleta única papel y la eliminación de las PASO, que no sirven para nada”, resumió ante un grupo de importantes empresarios, al participar de un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron creadas en el 2009, cuando se sancionó la ley 26.571, mediante la cual se estableció que los partidos políticos están obligados a elegir a sus candidatos a través de internas abiertas, simultáneas y obligatorias.

Desde entonces, se realizaron previo a cada uno de los comicios generales, aunque en muchos casos los frentes que participaron compitieron con una sola lista para diferentes cargos, como lo hizo La Libertad Avanza, que solamente inscribió a la fórmula presidencial de Milei y Victoria Villarruel, la cual terminó ganando.

Además de esos dos aspectos, el oficialismo también quiere reglamentar la financiación de los partidos políticos y las campañas, para que, por ejemplo, aquellos espacios “que no consigan los afiliados y el sustento necesario, dejen de existir”.

“¿Cuál es el negocio de la política? Aliarse con otras fuerzas para poder mantener vigente la personería y cobrar fondos por las boletas electorales, hay que darle un padrón, etc. Todas estas cosas que pasan solamente en la política argentina, no en otro lugar. Entonces, muchas veces los partidos que reciben esos fondos no emiten las boletas porque ¿quién se las va a usar? Y se guardan los fondos. Esta es la realidad”, explicó Francos en el evento del CICYP.

Sin embargo, para evitar que la discusión en el Congreso se demore demasiado, como ocurrió con la Ley Bases, el jefe de Gabinete convocará para la semana que viene a los jefes de todos los bloques dialoguistas, con quienes intentará acordar un texto consensuado.

Según precisaron a Infobae fuentes oficiales, si bien todavía no hay fecha para el encuentro, el mismo se realizará en el despacho de Francos, que sigue trabajando en lo que eran las oficinas del extinto Ministerio del Interior, en la planta baja de la Casa Rosada.

En el Gobierno confían en que no habrá ausencias y que incluso el PRO asistirá, a pesar del malestar expresado por un sector del partido amarillo por el supuesto destrato que recibió Mauricio Macri en el acto de la firma del Pacto de Mayo: “No vemos que haya ningún motivo para que no vengan”, deslizaron en Balcarce 50.

En cuanto a la Boleta Única, el Gobierno todavía no define si propondrá que sea electrónica o de papel, aunque esta última opción era la que más fuerza adquiría. De hecho, para ese caso ya existe en el Congreso un proyecto que en noviembre del año pasado incluso obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, aunque luego el texto no fue tratado en el Senado, ya que no tenía el visto bueno del oficialismo de ese momento.

Uno de los modelos que se está estudiando y que se podría impulsar para que rija a nivel nacional, es el que se utiliza actualmente en casi toda la provincia de Córdoba, excepto en La Falda, Marcos Juárez, Cosquín y Carlos Paz, en el que hay una planilla con todas las categorías de los cargos a elegir y, abajo, los candidatos en cuestión. De esta manera, el votante puede marcar en un casillero por la lista completa o a cada aspirante por separado.

No obstante, otro sector presiona para que el modelo que se lleve al Congreso sea el de Santa Fe, donde desde el 2011 se usa una boleta única, pero diferente para cada categoría. Así, el votante debería depositar un sobre en cada una de las distintas urnas: la que contendrá las listas a Presidente y vice; en la que irán los diputados, y en la que se pondrá a los senadores, si correspondiera.

Por otra parte, en cuanto a la iniciativa de bajar a 13 años la edad a partir de la cual se puede votar, distintas fuentes gubernamentales consultadas por este medio aclararon que “nunca fue una idea que se haya considerado seriamente”.

Con información de Infoabe