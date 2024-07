El funcionario nacional dijo que el Gobierno está llevando adelante un proceso de "transformación inédito" en la Argentina, a partir del DNU y de la sanción de la Ley Bases, que fue promulgada este lunes en el Boletín Oficial.

"Hay muchas cosas para hacer y me parece que la Ley Bases es un hito; por un lado requiere retomar la agenda legislativa, la relación con el Congreso que no se puso en impasse, pero estaba focalizada en la ley y empieza una segunda etapa de volver al Congreso", afirmó en diálogo con radio Mitre.

En ese sentido, se refirió al proyecto de "Ley Hojarasca", que apunta a eliminar o modificar regulaciones que entorpecen en distintos ámbitos.

"Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes y nos encontramos con cada cosa que no podés creer, sobre todo de la época de los militares, cuando era muy fácil sacar una ley. Se acumularon leyes que no son muy operativas, como por ejemplo una que regula el manejo de las palomas mensajeras, que en algún momento para los militares eran muy importante. También hay una ley del mochilero, de la época de Perón, que te da derechos que ya tenés pero te exige que para pasear por las rutas argentinas hay que llevar un carnet de mochilero que en su momento se había decidido como parte de la lucha contra el terrorismo", puso como ejemplo.

Además, planteó como prioridad retomar dos temas que formaban parte del paquete original de reformas pero finalmente fueron sacados de la Ley Bases para evitar que se siguiera demorando su aprobación.

"Son dos temas que se discutieron un montón, se cambiaron y se consensuaron, pero el Gobierno finalmente decidió no incorporarlos para no dilatar la discusión. Son la reforma educativa, que era todo un capítulo y la más importante de los últimos 50 años, y un segundo (proyecto) de modernización de la Justicia", remarcó.

"La reforma educativa, por ejemplo, tenía un examen integrador obligatorio al final de la secundaria no para aprobar la escuela, sino para que el alumno si quiere pueda usar esa nota para insertarse en el mercado laboral. Eso cambia los incentivos: en los países que lo implementaron, (los resultados en) las pruebas PISA aumentan un 10%. Otra cosa fundamental era que los padres tuvieran conocimiento de qué tan bueno era el colegio de su hijo, no con ánimo de castigar a nadie sino de identificar dónde tenemos un problema y dónde desplegar más recursos: los padres iban a recibir de manera privada las notas de evaluación de su hijo y las notas promedio de su colegio, de los de su ciudad, de los de su provincia y del país", enumeró.

Además, entre los cambios educativos en los que insistirá señaló "el arancelamiento de las universidades para los extranjeros no residentes y declarar la educación como servicio esencial".

Javier Milei le tomó juramento el viernes a Sturzenegger al frente del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. "Qué lujo me estoy dando", fueron las palabras del Presidente en medio de la ceremonia.

Este lunes, el ministro brindó su primera entrevista, en la que detalló que los cambios planeados para la Justicia apuntan a una "modernización".

"En la Ley Bases se revertían un montón de normas que te obligan a manejar los expedientes en papel. Ahí teníamos también un par de temas más picantes en las discusiones, que está buenísimo volver a tenerlas. Por ejemplo, (implementar) el divorcio simplificado: cuando te casás vas a un Registro, pero para separarte tenés que hacer un juicio de divorcio, aunque sea no contencioso. Los abogados no querían... Otro tema interesante para discutir: en las sucesiones notariales no contenciosas, ¿por qué hacer un juicio si están todos de acuerdo? Hay muchísimos casos que se podrían agilizar", sostuvo.

"Quizás estas cosas vayan separadas (en el futuro) para que se traten, no como paquete", deslizó.

Y agregó: "Otro proyecto que se presentó, y sé que Cúneo (Libarona, ministro de Justicia) está muy entusiasmado por llevarlo rápidamente al Congreso, es el de juicio por jurados (a nivel nacional), incluido en nuestra Constitución. Hay proyectos de todos los bloques sobre juicios por jurados, pero lo pusimos nosotros en la Ley Bases y dijeron no".

La relación de Sturzenegger con Luis Caputo

Sturzenegger habló además de su relación con el ministro de Economía, Luis Caputo, que según distintas versiones es tensa y podría complicar la convivencia de ambos en el Gabinete de Javier Milei.

"No nos rozamos en nuestras tareas y tenemos una relación excelente, de trabajo y personal", aseguró.

"El Presidente delimitó muy bien las competencias, así que tenemos mucho por trabajar en conjunto", subrayó.

