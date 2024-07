Cortes de rutas en el norte: productores reclaman a Provincia y Nación el protocolo antipiquete

El hastío de los pobladores del departamento San Martín, en el norte provincial, por los cortes de rutas parecía haber logrado su atención de las autoridades con los protocolos antipiquetes.

Graciela Lena es productora y hace algunos días atrás expuso la situación y pidió la intervención de las autoridades a través de sus redes sociales. “Cuando tiene que sacar la cosecha no hay manera de que los camiones salgan porque está cortada la ruta”, señaló en Aries.

Más allá de la afectación al sector, la productora rural advirtió que esta problemática se extiende a toda la comunidad, desde maestros que no pueden llegar a dar clases, médicos que no pueden brindar asistencia, organizaciones no pueden llevar alimentos a las comunidades al ver impedido el paso, entre otros.

Ampliando en las consecuencias de los piquetes en las rutas, tanto provinciales como nacionales, advirtió que están dejando de ir a la zona empresas que trabajan en hidrocarburos, el agro, proveedores, mayoristas.

“Estoy haciendo un reclamo para los habitantes”, manifestó al señalar que si bien puede haber pedidos justos por carencias, también hay un aprovechamiento político.

Así las cosas, la productora Graciela Lena alertó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. “La única manera de que todo esto se supere es tratando de evitar que lleguen al punto que llegan”, completó.