A través de su cuenta de X, el gobernador Gustavo Sáenz, salió al cruce del expresidente Mauricio Macri que había usado la misma red social para reclamar la coparticipación para su primo, Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño.

Macri pidió cumplir los compromisos preexistentes: "la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

A estas declaraciones, el gobernador escribió lo siguiente: "Con asombro leo un reclamo público del expresidente, Mauricio Macri, pidiendo al Gobierno nacional que pague la deuda al jefe de Gobierno de CABA. Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal". Así cuestionó que solamente se defiendan los interes del Jefe de Gobierno porteño y no del resto del país.



"Si no HAY PLATA, no hay para NADIE. No niego la legitimidad del reclamo pero si lo sectario y excluyente del mismo. Lamentablemente las provincias no tenemos ningún pariente expresidente que acompañe y apoye nuestros reclamos" agrega el posteo.

Por último el gobernagor asegura que la provincia esta tomando el camino correcto defendiendo los derechos de la provincia y todos los salteño, "por eso, cada día estoy más convencido que el camino que emprendí hace muchos años es el correcto, defender los derechos e intereses de los salteños y luchar fuertemente para corregir las injusticias y asimetrías que existen con el centro del país desde que nació la Patria" concluye.





















