Confirmaron procesamiento de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, por abuso sexual

Confirmaron el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual simple y el intendente de La Matanza quedó a un paso del juicio oral. El jefe comunal fue denunciado por Melody Rakauskas, una mujer a la que el funcionario tenía contratada en negro y con otro nombre en el municipio.

Espinoza, además de estar acusado por “abuso sexual simple”, fue procesado por “desobediencia”, dado que no acató la orden judicial que le impedía contactar a la denunciante.

Mientras avanzaba la causa, el intendente de La Matanza denunció a la mujer por lavado de dinero y espionaje ilegal “por las mismas evidencias encontradas tras la denuncia que hiciera Rakaukas en contra del intendente”.

“Me trataron de tantas cosas, y estoy muy satisfecha por lo que está haciendo la Justicia. Estoy muy agradecida”, agregó Rakauskas este mediodía tras conocer la decisión judicial. “Estoy recluida en mi domicilio con muy pocas libertades. No se trata solo de la noche del abuso, hubo agravantes: me atacaron, me persiguieron, me corrieron y me chocaron el auto. No me mataron de casualidad”, continuó.