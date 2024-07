Sabido es que la desnutrición infantil es uno de los problemas sociosanitarios más preocupante no solo de esta provincia. De acuerdo a la información de Estadísticas Vitales, junto al Chaco y Formosa se encuentra entre las más afectadas, pese a que su tratamiento ha generado un abigarrado tejido de instituciones, normas, derivación de recursos humanos, materiales y financieros, todo lo cual no ha podido evitar hasta ahora, incluso la muerte de niños de las zonas más pobres del área periférica del territorio nacional.

En noviembre de 2014 en Salta se sancionó la ley 7856 que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural destinada a los pueblos originarios de la provincia. Sin embargo, con la excusa de no haberse reglamentado no se avanzó por mucho tiempo su aplicación efectiva. Las huellas de esa morosidad o desidia se mostraron en 2019, cuando se inició la primera gestión del actual gobernador, quien se vio obligado a declarar la emergencia sociosanitaria en tres departamentos, que hasta la fecha no la han superado. Hubo que esperar hasta octubre de 2023 para que se torne operativa pese a lo cual la muerte de niños originarios disminuyó pero todavía hay registros de su acaecimiento.

Es que se trata de una problemática compleja que no se reduce a la atención médica aunque sea adecuada y equitativa para los distintos tipos de población asentados en el área; el Estado debe proveer contención económica, social, y acompañamiento integral a familias que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. En esa tarea los gobiernos no suelen estar solos, como ocurre actualmente con la intervención del proyecto Gran Chaco Resiliente, que trabaja con 120 comunidades originarias en el norte del país, con el respaldo de la Unión Europea. Su objetivo es fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los efectos del cambio climático y los desastres naturales.

En esa tarea es que se logró introducir en la atención de niños el Alimento Terapéutico Listo para Usar, cuya sigla es ATLU, de probada efectividad. El primer paso logrado por el proyecto -implementado por el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, junto a la Fundación del Alto, con apoyo de ECHO, la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea- fue lograr la donación de cajas de ATLU por parte de la empresa NUTRISET, de origen francés y única productora en el mundo, que se destinaron a niños en situación de desnutrición aguda grave de Salta, Chaco, Formosa y Misiones.

Hay una primera evaluación realizada por el titular de la cartera de Salud de la Provincia. Federico Mangione informó que la implementación del alimento terapéutico en Salta viene dando grandes resultados ya que en dos años la desnutrición se pudo disminuir en dos puntos, por su consumo y por la campaña educativa que lo acompaña.

Como se trata de una barra a base de maní tiene gran aceptación entre los infantes, no necesita conservación en frío, se mantiene fresca hasta dos años y no necesita agua. Es rica en nutrientes por lo que contribuye al alza en el peso y a la nutrición de calidad de aquellos que la necesitan

Asegurado su consumo y comprobados sus efectos benéficos, la propuesta del proyecto Gran Chaco Resiliente se completa con la producción. Se ha tenido en cuenta que Salta es productora de maní y para fabricar localmente el ATLU solo sería necesaria la transferencia de la tecnología para achicar la curva de aprendizaje, según advirtió el ministro de Gobierno, Ricardo Villada. A su vez, el titular de Producción, Martín de los Ríos, señaló que la cantidad de productores es reducida pero “la masa crítica alcanza para la producción de ATLU para el abastecimiento local”. En ese caso, habría que abrir la participación de otras provincias.

La necesidad existe, el objetivo es claro y los resultados están probados. Si hay una decisión política que aúne la voluntad de trabajo en torno del proyecto, el norte habrá generado una fuente de producción y la región sumaría una herramienta para remover obstáculos en el acceso a la salud de las poblaciones más débiles.

Salta, 02 de julio de 2024