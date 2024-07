Caso Loan: Instan a los padres al cuidado responsable, “hay que tener solo los hijos que uno puede cuidar"

En medio de la desesperada búsqueda de Loan, la Dra. Mónica Gelsi, sexóloga y ginecóloga, en el programa De Esto Sí se Habla, lamentó el “descuido de los padres” que terminó en la desaparición de Loan hace 18 días en Corrientes.

"Si no quieren tener un hijo, cuídense y si tienen uno, háganse cargo. No se trata solo de alimentarlo, sino también de cuidarlo, acompañarlo y no dejarlo con desconocidos", señaló.

Aunque en este caso, las personas con las que el niño se fue no eran desconocidas, la situación si puso sobre la mesa “el descuido que puede ocurrir incluso con personas conocidas”, expuso Gelsi. “Es bien sabido que el abuso sexual infantil ocurre, en su mayoría, dentro de la familia y de confianza”, añadió.

Por ello, es fundamental que los padres se encarguen de la crianza, guíen a sus hijos, fomenten en ellos proyectos de vida y, sobre todo, los acompañen constantemente, apuntó la Dra.

"Es esencial trabajar para evitar estas tragedias que nos hacen sufrir. Solo Dios sabe dónde está este niño y si está vivo", lamentó Gelsi.

Además la profesional puso en relieve otro de los problemas a los que se ven expuestos los niños, con la exposición a la tecnología y las pantallas que minan su normal desarrollo infantil.

"Los niños que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas tienden a tener menos imaginación y se aburren fácilmente", sugirió, “por eso hay que fomentar actividades al aire libre, la lectura y el tiempo compartido en familia para su desarrollo saludable”, culminó.