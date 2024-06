El bloque radical de la Cámara de Diputados definió aceptar los cambios en la Ley Bases propuestos por el Senado, que incluye la versión reducida del paquete de privatizaciones. Fue esta mañana en la reunión de bloque celebrada por zoom, donde aquellos que pretendían acompañar la voluntad del Gobierno de insistir con la liquidación de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina aceptaron ceder ante la posición de la mayoría. En la reforma fiscal, en tanto, las diferencias persisten y es posible que un puñado vote en contra de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, algo que pone en jaque los objetivos del oficialismo.

La decisión de la UCR en Diputados se conoce después de que tanto Hacemos Coalición Federal (HCF) como Pro decidieran ratificar los cambios que la Cámara alta le introdujo a la Ley Bases, a contrapelo de la idea de la administración libertaria, que apuntaba a sancionar todo el compendio de privatizaciones. Esto dejó desmarcado al líder de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, quien anticipó su voto a favor de la liquidación de empresas públicas a través de un hilo de X -extwitter-, previo a conversarlo con su tropa.

El argumento jurídico que terció las voluntades de aquellos dispuestos a insistir con el texto de Diputados fue su posible judicialización. Tal como esgrimió el referente legal de HCF, Oscar Agost Carreño, no se puede insistir sobre los tramos que fueron no tratados por la Cámara revisora. Como Aerolíneas, Correo y RTA fueron quitadas del artículo de privatizaciones antes de que se votara, no se lo concibe como una modificación que tenga que ratificarse. Lo mismo pasa con Ganancias en la reforma fiscal. “Si se va a judicializar, que sea solo una ley”, analizan en la UCR. Podrían proponerle al oficialismo que envíe un proyecto aparte con las tres compañías rezagadas.

Respecto de los cambios en la reforma fiscal, los 34 integrantes del radicalismo todavía no llegaron a un punto de acuerdo. La mayoría insistirá con restituir la cuarta categoría de Ganancias y las reformas Bienes Personales. No obstante, hay ocho referentes que rechazarán este tributo, tal como lo votaron en abril. Se trata de Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Mariela Coletta, Facundo Manes, Pablo Juliano, Martín Tetaz y Danya Tavela. Es posible que se sumen otros diputados de provincias que no gobiernan. Si bien algunos de ellos votaron a favor en la media sanción original, no quieren pagar por tercera vez el costo político de votar un impuesto que impacta de lleno a la clase media y beneficia a sus adversarios políticos locales.

Por esta razón, la votación para reponer Ganancias se anticipa por demás ajustada. Los diputados patagónicos, de todas las bancadas, anticiparon su voto en contra y se complejiza la discusión con el Gobierno, que considera a este tributo fundamental para su proyecto económico.

Este tema se terminará de definir este mediodía, con la cumbre entre legisladores y gobernadores dialoguistas en el Palacio Legislativo. Allí, los mandatarios provinciales buscarán conciliar una posición común para sortear el rojo fiscal de sus provincias, con el ojo puesto en el 9 de julio, la nueva fecha que definió Javier Milei para celebrar el gran acuerdo nacional.

José Rolandi -vicejefe de Gabinete- y María Ibarzábal -secretaria de Planeamiento Estratégico- se reunirán esta tarde con diputados dialoguistas en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem. Será el momento en el que la Casa Rosada contará las voluntades para evitar un revés en las comisiones que deberán emitir los dictámenes de las iniciativas, entre las 15 y a las 18.

