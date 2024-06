Javier Milei finaliza este lunes 24 de junio su 9º viaje al exterior, en el marco de una gira completa que incluyó galardones y reuniones en Madrid, España, y Berlín, Alemania.

En su última jornada del viaje, el presidente de la Nación Argentina tendrá similar agenda en República Checa.

Milei se reunirá desde las 10:30 (hora argentina) con el Primer Ministro de la República Checa, Petr Fiala. Mientras que a las 15 compartirá un saludo privado con el Presidente de la República Checa, Petr Pavel.

El Instituto Liberal mantiene ideologías que trazan paralelas con las del mandatario argentino, como la búsqueda de un Estados más pequeño, la reducción de impuestos y la desregulación. Existen puntos de desencuentro entre la asociación y algunas manifestaciones de funcionarios oficialistas respecto a ideología de género y aborto.

Pero la verdadera controversia se da tras un comunicado del Instituto Liberal, en el cual aseguran que el galardón de este lunes no es el oficial de la asociación y que el mismo ya fue entregado.

“Ha habido informes en los medios de que el Instituto Liberal entregará el Premio Anual 2024 a Javier Milei. No es verdad. Este mensaje está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre”, indica la publicación en el sitio web.

El texto aclara luego: “El director del instituto, el consejo académico, el director de investigaciones, el economista jefe y otras personas que realmente han participado en el funcionamiento del instituto en los últimos años no están de acuerdo con la premiación de Javier Milei. El premio anual para el año 2024 ya ha sido entregado y lo recibió Alain Bertaud”.

Schwarz ya no formaría parte del Instituto: “Hemos esperado hasta hoy con esta opinión, porque hemos intentado hasta el último momento estar de acuerdo con el doc. Schwarz, que organiza falsamente el evento bajo la bandera del Instituto Liberal. Sin embargo, no es posible llegar a un acuerdo con él”, concluye la publicación.

El Instituto Liberal indicó a El Litoral que "el señor Schwarz no tiene ningún derecho para dar premios en nombre de nuestro instituto".

La ceremonia se realizará en el Palacio Žofín de la capital checa, donde Milei brindará un breve discurso. El valor de la entrada es de 1490 coronas checas, equivalentes a unos 64 dólares estadounidenses.

Jiří Schwarz actualmente es rector del Instituto Angloamericano de Estudios Liberales en Praga. Frecuenta publicaciones en el medio de comunicación Hospodarske Noviny, donde destacó puntos fuertes de la gestión del libertario

El ex miembro del Instituto Liberal valoró que “redujo el número de ministerios a la mitad, recortó 50.000 puestos de trabajo en el sector público, suspendió la celebración de nuevos contratos y abolió las subvenciones a los precios del combustible y del transporte”. Además, remarcó la caída del índice de inflación.

La asociación aseguró este domingo que su nombre no será indicado durante la ceremonia y que se trataría de una premiación personal de Schwarz.

