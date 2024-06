Atentado a CFK: empieza el juicio oral esta semana

Casi 22 meses después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el miércoles 26 de junio comenzará el juicio oral contra los acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los tres detenidos son Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, también conocidos como “La banda de los Copitos”. Sabag Montiel y Uliarte son considerados coautores del delito, en tanto Carrizo sería partícipe secundario.

Por ahora, la ex presidenta no tiene previsto asistir a las audiencias, al menos hasta que le toque declarar como testigo, una situación que recién sucedería en agosto o septiembre. No obstante, Cristina Kirchner quedó muy impactada por el ataque. Fuentes cercanas le dijeron a A24.com que “le cayó la ficha cuando supo que las pruebas en la pistola mostraron que no falló ninguno de los 300 disparos efectuados”.

Es que en el momento del ataque, la exmandataria no llegó a advertir que le habían gatillado un arma en la cabeza. Así lo declaró en la instancia de instrucción, cuando la jueza María Eugenia Capucchetti fue a visitarla a su casa para tomarle testimonio.

En la noche del primero de septiembre de 2022, Cristina Kirchner se bajó del auto frente a la puerta del edificio de Recoleta donde vivía. Se acercó a saludar a sus seguidores, quienes desde hacía varios días hacían guardia en la esquina de Uruguay y Juncal, para respaldarla ante el juicio oral de Vialidad por el cual resultó condenada.

En medio del grupo de militantes estaban escondidos Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte. Llegado el momento, Sabag apuntó con una pistola Bersa a 20 centímetros del rostro de la ex presidenta, y tiró de la cola del disparador. Según los expertos la bala no salió porque no estaba en la recámara.

Fue tan rápido que ni lo advirtió siquiera la custodia, y la detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de civiles que vieron la maniobra. También levantaron el arma del piso. Al tomar conciencia de lo sucedido, Cristina Kirchner afirmó que se salvó de que la asesinaran "gracias a Dios y la Virgen". No obstante, con el correr de la pesquisa, la ex vicepresidenta apuntó contra las presuntas vinculaciones políticas y empresariales que podrían haber ideado y financiado el ataque.

Por otro lado, Nicolás Carrillo fue detenido unos días después como parte de la hipótesis de "La banda de los Copitos”. El era el jefe de Sabag Montiel y de Uliarte en la venta de copos de azúcar, y la sospecha es que utilizaron esa máscara para realizar la inteligencia previa al atentado.

La causa de intento de homicidio llegó a juicio oral sin incluir la denominada pista Milman, que aún se encuentra en etapa de instrucción. Se basa en una denuncia contra el diputado nacional Gerardo Milman, a quien horas antes del ataque habrían escuchado decir en el bar Casablanca, de la esquina del Congreso, que “cuando la maten yo estaré camino a la costa”.

Los datos del juicio

La querella de la vicepresidenta solicitó que Sergio Eduardo Orozco sea imputado por el atentado a Cristina Kirchner (Foto: Captura).

El Tribunal Oral Federal número 6 (TOF 6) dejará inaugurada las audiencias del juicio oral por el intento de asesinato de Cristina Kirchner el próximo miércoles 26 de junio a las 10 de la mañana.

La primera actividad del orden del día será la exposición del requerimiento de elevación a juicio, que para ganar tiempo se reducirá a la lectura de un extracto de las acusaciones de la fiscalía y de la querella. Luego podrían plantearse cuestiones preliminares, y saldado ese paso, llegará el momento de la indagatoria a los tres acusados.

El hombre que gatilló en la cabeza de la ex mandataria, Fernando Sabag Montiel, tiene una defensora oficial, Fernanda López Puleiro. Fuentes judiciales anticiparon que se enfocará en los peritajes psiquiátricos y balísticos, para revisar sus rasgos de imputabilidad y de manejo del arma.

Brenda Uliarte, está representada por el abogado Alejandro Cipolla, quien buscará ir por la absolución porque considera que el expediente está plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

En tanto, Nicolás Carrizo eligió para su defensa al doctor Gastón Marano y a su colega Brenda Salva, quienes sostienen que su cliente es inocente, y que los mensajes con Sabag y con Uliarte que lo incriminan, eran solamente comentarios de humor negro. Están convencidos de que su imputación es de carácter político.

Los jueces a cargo del juicio son todos subrogantes en el TOF 6. El tribunal está presidido por la jueza Sabrina Namer, secundada por los jueces Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

La fiscal es Gabriela Baigún, y la querella de Cristina Fernández de Kirchner está representada por Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Tanto la fiscalía como la querella quieren traer a este juicio los testimonios relacionados con expedientes complementarios o con otros casos que aún no llegaron a juicio, donde se analiza la pista Milman, y el accionar del grupo Revolución Federal.

La lista preliminar de testigos incluye más de 270 personas, entre quienes figuran funcionarios, custodios, peritos, familiares y amigos de los imputados. El testimonio más importante de todos es el de la damnificada, Cristina Kirchner.

A medida que transcurra el debate sabremos quienes finalmente serán convocados, pero entre los solicitados se encuentran los militantes que actuaron en la detención ciudadana de Sabag Montiel, como testigos directos directos; el jefe de la custodia, Diego Carbone, que esa noche no estaba; los efectivos que acompañaban Cristina Kirchner, los familiares y amigos de los detenidos, empezando por el resto de los integrantes del grupo de “los copitos”, Lucas Acevedo, Sergio Orozco y Leonardo Volpintesta; la amiga de Brenda, Agustina Diaz, que aparecía en los contactos como “amor de mi vida”; los integrantes del grupo de Whatsapp “Los girosos”, donde se habló del deseo de matar a la expresidenta; Leandro Uliarte, el padre de Brenda; su primo, Martín Uliate.

También quieren llamar a declarar a los periodistas que hicieron entrevistas a Brenda Uliarte antes y después del atentado, al youtuber “El Presto”, que había tenido una relación con Uliarte,

Con respecto a la pista Milman, pedirán que brinden testimonio la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el diputado Gerardo Milman, su pareja y sus secretarias Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz; el diputado Marcos Cleri y su asesor Jorge Abello, que denunció a Milman.

Siguiendo la hipótesis de Revolución Federal pidieron que atestigüen Johnatan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile, y la ex vecina de Cristina Kirchner, Ximena De Tezanos Pinto.

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo están detenidos en solitario, es decir no tienen contacto entre ellos ni con otros presos, ni siquiera en los traslados. Por esta razón, y debido a las características del caso, en Comodoro Py decidieron tomar la precaución de reforzar la seguridad ante la presencia de los tres en la sala, aunque es probable que cuando se completen las indagatorias, les permitan seguir el proceso desde la cárcel, vía zoom. Sabag está alojado en el Complejo 1 de Ezeiza, Uliarte en la Unidad 31 de mujeres de Ezeiza, y Carrizo en Marcos Paz.

Las audiencias serán semanales, todos los miércoles a las 9.30, a menos que resulte necesario convocar otro día. Estiman que el proceso se prolongará por un año, es decir que el veredicto recién se conocería en el 2025. Todo dependerá de la cantidad de testigos que finalmente sean citados a declarar.

Con información de A24