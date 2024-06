La Argentina tiene un lugar especial en el corazón de Coldplay y son muchas las pruebas: la banda batió un récord con 10 shows en River durante el tour de Music of the Spheres, nuestro país fue el lugar de apertura y cierre de la gira A Head Full of Dreams y ahora, un fotógrafo de Bahía Blanca es el autor de la portada del nuevo álbum, que será lanzado el 4 de octubre.

Matías Alonso Revelli, de 31 años, fue contactado por Chris Martin en agosto del año pasado. “Fue la primera persona con la que hablé y él me contó que querían usar mi foto como portada del disco”, contó. “Fue superamable, un tipazo”, destacó.

La portada de Moon Music

Matías es fotógrafo desde hace 13 años, comenzó al terminar la secundaria y se especializó en la fotografía natural y de arquitectura. Su ahora mundialmente reconocida imagen fue creada en 2020 y es una composición de tres fotos distintas: “El cielo y el arcoíris por un lado, las estrellas y, por último, la luna”, explicó. Al editarla, alineó el arcoíris con la luna porque tenían la misma forma, “como que se estaban copiando entre ellos”.

“La saqué durante la pandemia, gracias a mi papá, que me avisó que saliera al patio a mirar el cielo. La publiqué unos días después de sacarla y se hizo un poco viral, lo que, supongo, ayudó a que la imagen llegara hasta Coldplay cuatro años después”, relató. Un detalle muy importante para el fotógrafo bahiano es que capturó las imágenes con su Nikon D3100. “Es una cámara a la que le tengo mucho cariño porque fue mi primera cámara y me acompañó muchísimos años”.

El 17 de junio, la cuenta oficial de Coldplay dio la noticia del lanzamiento del nuevo sencillo, feelslikeimfallinginlove, para el 21 de junio, más la imagen del álbum Moon Music, cuya portada es la foto de Matías Revelli. El celular de Matías comenzó a recibir miles de notificaciones y mensajes desde entonces. “Es como un sueño, todavía no caigo, la verdad. Jamás se me hubiera ocurrido”.

Matías también aprovechó el anuncio para publicar una carta de agradecimiento en las redes sociales:

“Quiero agradecer a la banda y a todo su equipo por su amabilidad y por confiar en mi trabajo para sumarlo a su próximo álbum. Estaré por siempre agradecido y honrado de ser parte de esto. También quiero mencionar a la maravillosa Pilar Zeta (artista multimedia argentina que trabaja con la banda) por su trabajo en el diseño de arte del álbum. Por último, pero no menos importante, agradezco a cada persona que le dio ‘me gusta’, comentó o se tomó el tiempo de enviarme un mensaje. Estoy muy feliz por la recepción que está teniendo la foto de portada. Gracias, gracias”.

En Twitter (X), la cuenta oficial de Coldplay respondió su mensaje: “Gracias por confiarnos tu hermosa obra de arte, Matías. Estaremos agradecidos eternamente”.

El nuevo álbum estará disponible en todas las plataformas en octubre de este año y el principal mensaje sigue siendo el cuidado del ambiente, por lo que Moon Music será el primer álbum físico fabricado en formato EcoRecord rPET (Vinilo de 140 gramos), es decir, cada disco contiene nueve botellas de plástico recicladas.

Coldplay está comprometido con el consumo responsable y la sostenibilidad. Está asociado a la organización One Tree Planted, que planta un árbol por cada producto vendido en la página oficial. Además, desde marzo de 2022 hasta febrero de 2023, los primeros meses de la gira Music of the Spheres, la banda anunció que habían plantado cinco millones de árboles. Otra de las acciones enfocadas en lo ecológico es el uso del “piso cinético” y bicicletas instalados en los recitales para crear electricidad con la energía de los fanáticos.

