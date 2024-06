El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau (CABA), diferenció el comportamiento de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, de su predecesora, Cristina Kirchner.

Lousteau, que viene de ser uno de los protagonistas del paso de la ley Bases en la Cámara alta, reveló que nunca pudo hablar con la dos veces presidenta de la Nación: “Tenía que hablar con el resto de las personas alrededor para tratar de ordenar. No conocía el despacho de la Presidencia del Senado”.

Para el correligionario, quien fue ministro de Economía durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, hay una dinámica distinta con Villarruel. "Si yo le escribo a Villarruel ‘tengo un tema para conversar’, me dice ‘venite mañana’. Eso genera un cambio importante”, indicó.

Además, Lousteau destacó el posicionamiento de Villarruel ante “presiones de su propio gobierno”. “Ella tiene una visión distinta que la libertaria, es una nacionalista, católica, de derecha clásica, digamos”, indicó en declaraciones periodísticas.

"Obviamente, discrepo con muchas de esas ideas, pero como digo siempre, me junto a hablar con cualquiera porque no es como un virus, una idea, si no te gusta no es que se te va a contagiar, ¿no? En ese sentido, ella es abierta y tiene buena relación con todos los bloques”, finalizó.

