Peculado: Imputaron al exfuncionario de Bettina y asesor de Juan Carlos Romero

El expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad, Luis Emilio Fayón Medina, se presentó acompañado por un abogado particular y no respondió preguntas de la Fiscalía.



Esta mañana, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina como autor del delito de peculado y a Andrés Nux como partícipe necesario del mismo delito, quien siguiendo la misma estrategia, también asistido por un abogado particular, se negó a declarar.

Por su parte, la exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg, no compareció a la audiencia de imputación, motivo por el cual será citada nuevamente.

La investigación llevada a cabo por la UDEC reveló que el 8 de diciembre de 2023, Fayón y Nux se presentaron en los depósitos municipales de la avenida Durañona Nº 125, con la intención de retirar "todo el restante" y "todo el sobrante" de mercaderías y bienes allí almacenados. Alegaron estar autorizados por el señor Aroldo Tonini, pero no presentaron ninguna orden de entrega u otra documentación justificativa. Procedieron, así, a retirar todos los elementos disponibles en los depósitos.

A raíz de estos hechos y de información adicional recabada por los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de una finca propiedad de Fayón y de la vivienda de Nux. El operativo se realizó el pasado 7 de junio.

Durante el procedimiento, se incautaron diversas mercaderías en la vivienda de Nux, situada en la zona sur, y en la finca de Fayón se encontraron camas, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros elementos destinados a fines sociales.