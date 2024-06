Fueron absueltos del "delito de estrago culposo con resultado de muerte" los gendarmes Juan Carlos German, Ricardo Ernesto Villasanti, Juan Carlos Bordón, Elio Rafael Méndez y Ramón Antonio Maidana por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta que estaban acusados por la muerte de 43 gendarmes en el mayor siniestro vial de la fuerza, ocurrido el 14 de diciembre de 2015, en el puente del arroyo Balboa en Rosario de la Frontera, cuando se dirigían a Jujuy para sofocar un levantamiento popular de la Tupac Amaru, bajo la primera gestión de Patricia Bullrich frente al ministerio de Seguridad.

Además se hizo lugar a la demanda por daño moral solicitada por todos los demandantes y condenó a gendarmería Nacional y el Estado Nacional a pagar en concepto de daño moral a cada una de las personas víctimas la suma de $906.700 a cada una, más los intereses, hasta la fecha de su efectivo pago calculado a la tasa activa del Banco Nación.

Fue Carlos Amad, fiscal a cargo de esa causa, quien dialogó con Aries para plasmar sus primeras apreciaciones sobre la condena.

“Estoy decepcionado porque los jueces decidieron algo que no es justo y que no tiene que ver con la causa. Con una fundamentación aparente que es confusa e ilógica. El presidente del Tribunal quien llevó la explicación del tema, dijo cosas que en definitiva no habían pasado”, comenzó Amad.

“Después algo que no me gustó para nada es que le hayan echado la culpa lisa y llanamente a dos personas que están muertas, una es el señor Villasanti, de quien les cargaron las tintas de no avisar y al conductor porque decían que iba un poco más fuerte. Hasta niegan que la cubierta se haya reventado”, añadió. “Una locura”, remató.

El tribunal que dictaminó la sentencia fue presidido por el juez Domingo Batule, acompañado de los vocales Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, y Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral Federal de Jujuy.

Respecto a una posible apelación explicó, “tengo que esperar los tiempos que fijó el Tribunal hasta el 22 de agosto, que estimo serán más lógicos que los que presentó. No puedo apelar por caprichoso, pero por lo que escuché el viernes, el 99.9% de mi pensamiento es recurrir la sentencia e ir a casación”, anticipó.

Para el fiscal además la Justicia incurrió en un error gravísimo porque “terminan condenando al Estado Nacional sin haberlo sido citado a juicio. Yo nunca vi una cosa así, acá hay una violación al legítimo derecho de la defensa”, terminó.