La Poma: El Gobierno apuntó a Nación por la falta de inversión en escuelas

El Vicegobernador Antonio Marocco en declaraciones con Aries lamentó la tragedia que ocurrió ayer en la Escuela 4381, Nevado de Acay de La Poma y que se cobró la vida de un nene de 11 años al caerse en un pozo ciego mientras jugaba con otros dos compañeritos que fueron internados con politraumatismos.

“Hay un gran dolor en el pueblo, realmente una cosa impensada en una escuela con un chico. Terrible”, reflexionó el mandatario.

“Cualquier tragedia es evitable”, disparó antes de señalar al Gobierno Central, no solo por el reciente recorte al presupuesto para educación, sino por las asimetrías históricas.

“Esto es producto de muchas cosas, sobre todo a los problemas de dinero que tenemos en obras públicas, en el mantenimiento de las escuelas, los hospitales. Hay restricciones que han empezado en el mes de diciembre y son las consecuencias que pagamos en el interior con la postergación de tantos años”, agregó.

“Hoy es un día muy doloroso para los salteños”, lamentó el Vicegobernador, agregando que la tragedia es el efecto directo de no haberse logrado establecer un verdadero federalismo. “No es echar la culpa para atrás, pero no nos dejaron mirar para adelante”.

Finalmente Marocco aseguró que no le cabe al Gobierno hacer un ‘mea culpa’ porque se trató de un accidente.

“¿Por qué hacer mea culpa de algo que es un accidente. Chicos que muchas veces no contemos por alguna razón, pero el Gobierno no va asumir acusaciones ni mea culpa tampoco. Nosotros queremos tener las escuelas lo mejor que podamos pero esto es parte de las restricciones de siempre”.