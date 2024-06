Los títulos de deuda muestran caídas en toda la curva, de entre 0,9% y 1,3% según el plazo de vencimiento. La baja no es más que un nuevo paso dentro de un proceso de baja que ronda el 15% en toda la curva.

“Pasaron 6 meses de gobierno y el nuevo gobierno no pudo sacar ninguna ley. Ver a dos tercios del Congreso festejar una ley que destruye lo fiscal no ayuda, justamente a contramano de lo que busca Milei. Más que por motivos económicos donde el gobierno esta haciendo bien los deberes este sell off se debe a motivos políticos”, dijo Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors.

Ayer en la Cámara de diputados obtuvo media sanción una nueva fórmula jubilatoria impulsada por la UCR, el kirchnerismo y otros bloques no alineados con el gobierno, que incluye un aumento del 8% para recomponer los haberes jubilatorios por la pérdida de enero (el Gobierno reconoció el 12,5%). El triunfo opositor, de aplicarse y de no mediar un veto presidencial, tiene un costo fiscal de aproximadamente 0,4% del PIB lo que, de aprobarse, complicaría la sostenibilidad del programa de equilibrio fiscal del Gobierno.

“Los inversores confían en Milei pero esta vez esperarán las reformas para pagar, a diferencia de 2015 cuando el mercado pagó para ver”, agregó Marcó del Pont.

La baja de los títulos de deuda sigue a un avance de las cotizaciones paralelas del dólar, con el dólar libre en $1.265 y el contado con liquidación encima de los $1.300 por unidad. Y también con retrocesos entre las acciones: hoy la Bolsa porteña abrió con una baja del 1,2% que se traduce en un retroceso del 2,2% si se mide su desempeño en dólares, al tipo de cambio financiero.

En lo poco que va de junio, el índice S&P Merval medido en dólar contado con liquidación acumula un retroceso del 10,9 por ciento.

“El reacomodamiento de los dólares financieros y libre se estaría originando por las tensiones políticas recientes, la demora el tratamiento parlamentario —y dudas sobre eventuales adicionales concesiones políticas— en la Ley Bases y el paquete fiscal, un contexto externo más cauteloso y las menores liquidaciones que condicionan el ritmo de compras del BCRA”, dijo el economista Gustavo Ber a Infobae.

“A ello se suman especulaciones sobre que a los próximos pagos de los bonos se podría estar sumando la cancelación del swap de China, lo cual potenciar la necesidad de utilizar divisas”, agregó el especialista.

El regreso de las dudas sobre los activos argentinos también se siente en Wall Street. Los american depositary receipts (ADR) de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York experimentan mayoría de bajas. De 21 papeles listados en ese mercado, 18 caen el día de hoy.

A la cabeza entre los perdedores se ubica el ADR de Grupo Financiero Galicia, con un retroceso del 4,07%, seguido de BBVA Argentina con el 3,78% y Banco Macro con una baja del 3,45 por ciento.

Los únicos tres papeles que ganan terreno son más bien independientes de la realidad económicas por sus operaciones globales. Despegar gana 3,16%, Corporación América 1,08% y Gobant 0,24 por ciento.

Infobae