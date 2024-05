El Gobierno admitió que todavía no definió la fecha de reparto de alimentos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este viernes en su habitual conferencia de prensa que el proyecto de Ley Bases se debatirá en el Senado en la semana del 10 de junio.

"Es muy probable que la ley Bases se debata en la semana del 10 de junio y se apruebe", aseguró el funcionario desde Casa Rosada.

Además, Adorni destacó "la labor de Guillermo Francos en el dictamen de la Ley Bases" y aseguró que "en virtud de esto, vimos que subieron los bonos argentinos y las acciones".

En este sentido, el vocero presidencial adjudicó que "después del dictamen a la Ley Bases y el paquete fiscal retrocedió el riesgo país".

Ayer La Libertad Avanza consiguió su primera victoria política. Y fue de la mano del flamante Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En concreto el oficialismo logró plasmar las firmas necesarias en el dictamen de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado.

A su vez, Adorni aclaró que todavía no definió el cronograma del reparto de alimentos que se encuentran almacenados en galpones: "El cronograma no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de junio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche. Harina, vencimiento 25 de junio", detalló.

Tras esto, calificó como "falso" que los alimentos se estuviesen venciendo, versión que trascendió en los últimos días: "Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos", consideró.

Y agregó que estos "no se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias", mientras que "las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril"

En el marco de esta polémica surgida en los últimos días, el vocero respaldó también a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: "[Ella] no está en discusión, sino que además no dejamos a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado, con cuestiones que no funcionaban o lo hacían con cierta falta de transparencia", sostuvo.

Con información de El Cronista