En su columna habitual de cada viernes, la abogada previsionalita, Dra. Julia Toyos, apuntó contra la ley de Movilidad Jubilatoria todavía vigente hasta el 4 de junio, cuando pierda la vigencia la 27.609 y entre a regir el DNU 274, porque, según lo analizó le hizo un daño “ya consumado” a los jubilados durante tres años y no está contemplada una recomposición salarial.

“No puede ser que la movilidad y la inflación para los jubilados sea una y para gente del poder judicial y legisladores otra”, gatilló.

Para junio las jubilaciones mínimas serán de $206 mil y el bono publicado en el Boletín Oficial de $70 mil. “Para los que no cobran la mínima tiene una incidencia del 25% en el haber y es una ayuda. Lo ideal sería que se logre incorporar al haber de todos los jubilados, no solo de los que cobran la mínima, porque para ellos es una buena ayuda, pero a los de la media y la máxima no les será de mucha mejoría”, analizó.

“Es bastante triste la indiferencia”, lamentó la abogada previsionalita.

Según lo relevó, la ley de Movilidad Jubilatoria, durante toda su vigencia, -porque ya está publicado hasta junio el índice de la 27.609 – ocasionó pérdidas considerables.

“Un jubilado, que hasta abril que cobraba $519 mil, tendría que cobrar -con IPC con rezago como está la ley ahora-, un millón ciento setenta y ocho mil, es decir que le robaron seiscientos cincuenta y nueve mil en vigencia de la ley”, cerró.