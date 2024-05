Circunvalación: A tres meses de la inauguración, aseguran que los hundimientos “son parte de la prueba”

En comunicación con Aries, el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo explicó que los hundimientos detectados en la reciente inaugurada Circunvalación Oeste son normales y parte del proceso, que serán cubiertos en su totalidad por parte de la empresa una vez que concluya el trabajo junto a las obras complementarias.

Hundimiento

El titular de Vialidad Provincial destacó que la única forma de preparar una obra es habilitarla para la circulación. “De golpe en la ruta empezaron a circular un promedio de 15 mil autos diarios y era seguro iban a aparecer problemas, pero la obra sigue”, comenzó, "además el peso de los camiones que comenzaron a ingresar desde Güemes, Tucumán y el sur del país", añadió.

Además indicó que en la zona del Ejército se realizó un corte a una loma de aproximadamente un kilómetro de donde se extrajo en promedio 25 metros de tierra y como había acuíferos subterráneos que debieron modificar su cauce, el agua también propició los hundimientos.

“En el momento en que cavábamos el corte, el agua salía como un grifo de los terraplenes laterales y seguramente esté afectando algún lugar de la sub base y por eso se pueden llegar a producir ondulaciones pero en cuanto a la calidad de los materiales y la compactación están de acuerdo con las normas”, aseveró.

En esa línea declaró que no se puede aplicar la capa asfáltica si no está el ensayo de la compactación del suelo de base y sub base, que es realizado en doble sentido por Vialidad y la empresa constructora para achicar el margen de error. “Todo lo que es calidad de materiales y espesor de las capas de las carpetas están bien”, reforzó.

Obras complementarias

Macedo informó que la recepción provisoria se le tomará a la empresa a fin de año, cuando esté completa la obra de repavimentación de la ruta 28, señalización, pintura horizontal, cartelería y estabilización de banquina.

“Incluso los dos cuadros modificatorios que son la av. libertador a empalme el Gran Bourg, la av. por atrás del Bicentenario que comunicará la Circunvalación Oeste con la parte oeste del barrio El Huaico y Ciudad Judicial y el desvió de la av. arenales que se repavimentará con planta banda central con luminaria”., añadió.

“A partir de ahí empiezan a correr 12 meses y cualquier defecto que vuelva a surgir por la circulación, la empresa tiene a cargo su arreglo”, completó.