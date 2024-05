Tres legisladores se “abrieron” del bloque Salta tiene Futuro presidido por Socorro Villamayor en la Cámara baja.

Los representantes de los departamentos Orán, Metán y Capital decidieron armar un interbloque saliendo así del bloque Salta tiene Futuro.

Al respecto, en diálogo con Aries la diputada Socorro Villamayor buscó quitarle dramatismo a lo que en sí se configura como un hecho político dentro de la Cámara de Diputados.

“Hay tres diputados que se fueron del bloque, ellos venían hace tiempo insistiendo con la idea de conformar algo por una cuestión estratégica, política, tanto dentro de la Cámara como los municipios o departamentos que representan”, declaró.

Si bien le restó importancia, señaló que esta decisión coincide con un incidente en el recinto con el presidente del cuerpo, Esteban Amat Lacroix. “Le pedí que tome calma porque ese día había llegado a un auto a 320 revoluciones”, ironizó. “La opinión de muchos la quieren vincular inmediatamente”, agregó.

No obstante, la legisladora negó un quiebre o ruptura, sino más bien dijo que es una cuestión administrativa dentro de la cámara. “No es poder, no hay que equivocarse. No los vamos a extrañar porque vamos a seguir trabajando juntos”, concluyó.