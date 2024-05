Con alcoholemia positiva, no se aplica el criterio de conductor alternativo: “Tendría que ser la primera opción”

En diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial municipal, Matías Assennato, señaló que este fin de semana se duplicaron la cantidad de vehículos infraccionados en los controles y aclaró que “no tomamos como criterio el conductor alternativo”.

“No importa si da 0.01 o 0.3 o más, no hay posibilidad de que alguien pueda conseguir que algún familiar, amigo o alguien que está en el mismo vehículo, que no lo ha consumido, pueda manejar. Porque en realidad eso tendría que haber sido la primera opción y no la segunda”, señaló.

El funcionario detalló que las multas van desde los $150.000, más gastos por traslado o estadía del vehículo, y aclaró que “el alcohol al volante no es algo que nos agrade pero lamentablemente parece que hay que aplicar el rigor y hacerles doler el bolsillo a algunos, para que entiendan que hay cosas que no se tienen que hacer”.

“Si alguno de quienes nos pueden plantear que esto es recaudatorio advirtieran que quizás sacando a ese conductor alcoholizado de la calle estamos salvando la vida de alguien que él conoce, creo que entendería que no tiene un sentido recaudatorio, sino lisa y llanamente preventivo para evitar futuros accidentes”, expresó.

Por otro lado, Assennato aclaró que desde el área se solicitan cuatro documentos principalmente: cédula verde, licencia de conducir, seguro vigente –preferentemente impreso ante la posibilidad de no contar con internet- y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

“La ley exige botiquín, matafuego, baliza, chaleco. La verdad que es muy exigente, pero si podríamos exigirlo, en la ruta se lo pueden exigir. Nosotros, en principio, lo que buscamos es estos cuatro documentos y la chapa patente. Pero se podría también solicitar, porque la ley lo permite”, señaló.