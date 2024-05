"Es una chantada ridícula": Pablo Moyano cruzó a Milei por el Consejo de Mayo

El cosecretario General de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, tildó como “una chantada ridícula” el llamado del presidente Javier Milei a crear un Consejo de Mayo, con el objetivo de proponer medidas para la implementación del Pacto de Mayo, iniciativa trunca y sin firmar.

Consultado por la 750, el sindicalista señaló que la propuesta de Milei por el 25 de Mayo “es claramente un manotazo de ahogado”, una iniciativa “ridícula”, para mostrarse como dialoguistas a pesar de la presión que ejerce a diario sobre gobernadores y dirigentes opositores.

“Se pasó extorsionando e insultando a los gobernadores y a los senadores. Ahora se hace el buenito para llevar adelante la reforma. Yo no voy a asistir. Luego la CGT va a definir los pasos a seguir. Es un manotazo de ahogado por no haber podido llevar adelante las reformas que quiere hacer el FMI”, precisó por La García.

Para Moyano es claro que a Milei no le dan lo votos para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal y por eso hace este llamado “que no tiene sentido”. “Sentarse en la mesa con la UIA, los bancos, con un gobernador que va a designar el Gobierno, con un diputado que va a designar el Gobierno, no tiene sentido” afirmó.

En líneas más generales, sobre la convocatoria abstracta hacia el sindicalismo, dijo que “el movimiento obrero es amplio". "Hay muchas vertientes. Hoy nadie lo puede conducir a todo. La gran mayoría no va a participar de este nuevo circo que está implementando el Gobierno”, sintetizó.

Lejos de asistir al Consejo, dijo que el lugar en donde deben estar es en la calle: “Es una manera de querer venderle a la población que dialogan con la oposición y sabemos que es mentira”. “Yo rechazo desde el punto de vista esta convocatoria y nos vamos a movilizar el día que se trate esta ley en el Senado. La única forma de que el Gobierno entienda es con la gente en la calle”, finalizó Moyano.

Con información de Página 12