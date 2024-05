El DIU de cobre y el mela, entre los anticonceptivos más efectivos

“El método más efectivo es el cuidarse”, expresó la Dra. Mónica Gelsi, sexóloga y ginecóloga, en el programa De Esto si se Habla, por Aries.

Al respecto aseguró que los más efectivos son el DIU - dispositivo intrauterino de cobre-, “que además es más barato y se coloca gratis en hospitales y centros de salud, con una duración de diez años y el SIU – sistema intrauterino- que funciona con la liberación gradual de hormonas.

Además aconsejar el doble método de cuidado,”una mujer que tiene un diu, no tiene por qué decirle a su pareja si el hombre no se quiere cuidar con el preservativo. De esta manera se garantiza que no va tener más hijos si no quiere”, explicó la Dra.

Cabe mencionar que este método también puede ser utilizado por aquellas mujeres que no tienen hijos y no produce esterilización.

Además la ginecóloga instó a aquellas madres que todavía están en periodo de lactancia a aprovechar las ventajas del mela –método de la lactancia y amenorrea- ya que la tasa de embarazos durante este periodo es muy baja, solo de 2% contra un 98%.

“Si no les viene la menstruación, hasta seis meses las protege el mela, lo que pasa es que no lo aprovechan porque no se enteran del 98% que no se embarazan solo con el método de la teta, pero realmente es un método seguro”, terminó.