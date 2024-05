San Lorenzo chico: Desarrolladores Inmobiliarios denuncian “interna” entre Aguas y el Ente

Elías Chihade, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, en comunicación con Aries se pronunció por el conflicto que se desencadenó luego que la Unidad Ambiental del Ministerio Público Fiscal informara que dos desarrollos urbanísticos contaminan los ríos Arenales y Astillero a la altura de San Lorenzo Chico con efluentes cloacales sin el tratamiento oportuno.

Chihade en tal sentido retomó las palabras del abogado de Proyecto Norte, la principal empresa apuntada por Pradera de San Lorenzo e Invernaderos y aseguró que “no hay contaminación”.

“Uno de los desarrollos que se nombra está entregado hace años y es el segundo country más grande de Salta. La empresa que lo hizo es de renombre y dudo que haya hecho semejante inversión sin poder controlar porque tiene planta potabilizadora antes de volcar. Los controles se hacen mes a mes”, aseveró.

El empresario aseguró que en todo caso se trata de una “puja interna y política- maquiavélica- de Aguas del Norte y el Ente Regulador” en la que los desarrolladores inmobiliarios quedan al medio, “de una manera muy fuerte para una actividad que generó la mayor cantidad de empleo en blanco durante los últimos tres meses”, advirtió.

“El Ente prohibió que Aguas del Norte otorgue factibilidad a barrios y edificios porque no hizo la planta depuradora y para nosotros el canon para hacer la obra en nexo ya fue pagado y por ende tenemos ese derecho, pero ahora no podemos pedir ni finales de obra ni nuevas factibilidades. Básicamente no podemos construir”, lamentó.