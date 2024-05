Milei sostiene su imagen positiva, pero la sociedad le exige resultados inmediatos

A poco más de 5 meses del inicio de la gestión de Javier Milei en la presidencia de la Nación, se conocen nuevas encuestas que buscan plasmar el pensamiento de la sociedad respecto a la imagen del presidente – así como la de su Gabinete y dirigentes de la oposición -, el rumbo económico y las expectativas generales en la Administración libertaria, entre otros puntos.

La primera encuesta que tomará este informe es la confeccionada por Proyección Consultores realizada entre el 2 y el 8 de mayo de 2024; para el estudio se tomaron 2440 casos efectivos, con un margen de error del 1,98% y un nivel de confianza del 95%.

Así, en el ítem ‘Preocupaciones, situación económica y estado de ánimo’, el estudio refleja que la principal preocupación de los encuestados es la inflación/ precio de los alimentos y otros gastos del hogar, con un 56,7%; le siguen los bajos salarios (40,7%) y la inseguridad (40,4%).

Respecto a la situación económica del hogar, en mayo, un 5,4% de los encuestados dice poder ahorra, mientras que el 27,5% sostiene que le alcanza solo para cubrir sus necesidades, el 43,1% tuvo que achicar gastos para llegar a fin de mes y el 24,0% dice no llegar a finalizar el mes con sus ingresos.

En cuanto a las expectativas sobre la economía del hogar en los próximos 6 meses, un 46,8% augura una situación peor, mientras que el 40,0% ve que puede mejorar.

No obstante, los encuestados responsabilizan a Alberto Fernández por la difícil situación económica (62,8%), a Javier Milei un 38,7% y a los sindicatos un 38,3%, sin embargo, el optimismo se apodera de los consultados a la hora de marcar el rumbo general de país; un 42,5% ve con optimismo, un 31,9% con incertidumbre y un 25,5% con pesimismo.

Según este estudio, para la sociedad el rumbo de la economía es correcto (44,8%), incorrecto (39,9%), mientras que un 15,3% no sabe qué esperar.

Por otro lado, ante las críticas por la situación económica actual, el presidente Milei pidió paciencia y tiempo a la sociedad para que sus medidas tengan efectos y lograr una mejoría. En este apartado, los encuestados respondieron que no están dispuestos a esperarlo nada (35,0%), un 19,9% que le da entre seis meses y un año, un 17,3% más de un año, un 14,4% entre tres y seis meses y un 13,5% hasta tres meses.

Los encuestados, no obstante, evalúan la gestión libertaria como buena en un 49,5%, mala un 46,2% y no sabe un 4,3%.

Finalmente, el estudio de Proyección Consultores relevó a los principales dirigentes de la oposición y la grilla quedó conformada en sus tres primeros puestos por: Axel Kicillof (33,3%), Leandro Santoro (16,3%) y Sergio Massa (14,9%).

La segunda encuesta tomada es la de Opina Argentina, realizada entre el 30 de abril y el 1 de mayo, con 1841 casos, con un margen de error de 2,23% y un nivel de confianza del 95%.

En este caso, el Presidente tiene una imagen positiva del 53%, mientras que su imagen negativa es del 47%.

El estudio también analiza lo que debería hacer Milei frente a la oposición; un 66% de los encuestados cree que debería negociar y buscar acuerdos, mientras que un 30% cree que debería imponer sus ideas y su agenda de gobierno; un 5% no sabe.

Lo curioso de este estudio, teniendo en cuenta el momento en el que se realizó, es que mide también la posición de la sociedad respecto al conflicto entre el Gobierno y las Universidades, mostrando que los encuestados tienen una buena imagen de las casas de alto estudio (84%) y mala imagen en un 15%.

En un 57%, los encuestados evaluaron positivamente la masiva movilización del 23 de abril (57%), mientras que un 43% expresó que esta imagen es negativa; no obstante, un 64% de los encuestados consideró que el pedido realizado por los rectores es razonable, mientras que un 31% lo consideró exagerado.

“La popularidad de Javier Milei sube 2 pp. en mayo y se ubica en 53%, el registro más alto desde enero. Hasta el momento, y a pesar del ajuste económico, el presidente no parece haber perdido el apoyo de su base de votantes”, señalan las conclusiones del estudio, sin embargo, agrega: “En la pelea con las universidades nacionales el gobierno parece haber cometido un error no forzado. 8 de cada 10 encuestados perciben favorablemente a las universidades y 6 de cada 10 apoyó la marcha del 23-A. Inclusive parte de los votantes oficialistas (el 20% de los que tienen buena imagen de Milei) califica de manera positiva la movilización. De todos modos, el conflicto no dañó la imagen pública del Gobierno”.

Por último, más atrás en el tiempo, la consultora Berensztein publicó su estudio titulado ‘Humor social y político’. El estudio fue realizado con 1010 encuestados entre el 26 y el 29 de abril.

El estudio señala que el gobierno de Javier Milei cosecha una aprobación del 44% y una desaprobación del 56%.

“Esto implica una caída de 3 puntos en la aprobación en relación con el mes pasado y un crecimiento de 4 puntos en la desaprobación”, reza el informe.

Señala también que Victoria Villarruel y Patricia Bullrich encabezan el ranking de imagen positiva con el 46%. Por detrás de ellas aparecen Javier Milei (43%), Diana Mondino (39%) y Luis Caputo (39%).

“La imagen del presidente experimentó variaciones casi insignificantes respecto del mes pasado, en tanto la valoración positiva a su figura cayó 2 puntos y la negativa se redujo 1 punto”, indica el estudio.