El asesor del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, defendió la ley Bases y advirtió este domingo que si no se aprueba en el Senado el ajuste en la economía será más profundo, al mismo tiempo que señaló que los impuestos más altos. Además habló del cepo al dólar, las paritarias y remarcó que el superávit fiscal, eje del plan económico del Gobierno, es "la madre de todas las batallas".



En una entrevista publicada este domingo, el expresidente del Banco Central y uno de los cerebros del DNU 70/2023 explicó la importancia para el gobierno de Milei de la ley Bases.



Federico Sturzenegger defendió la ley Bases y adelantó qué pasará si no se aprueba en el Senado

Sturzenegger fue claro y enfatizó la importancia de que el proyecto del oficialismo se apruebe finalmente en el Senado, tras la media sanción en Diputados, luego de semanas donde fue rechazado y se le hicieron modificaciones a la iniciativa original.

El economista que asesora al presidente Milei aclaró que lo ocurrido con la ley ómnibus "no fue un fracaso". "Creo que es parte de un proceso, no hay que verlo como un fracaso. En esta nueva versión quedaron tres grandes capítulos afuera, el de seguridad, el de modernización de la justicia, y el de educación. Se entendió que eran tres temas que requerían un tratamiento especial" expresó.

En ese sentido, argumentó que en lo referido a contratos como los de alquiler por ejemplo, "el DNU fue un baño de libertad y la ley Bases profundiza eso".

"La libertad en algún punto asusta. Por ejemplo, nos decían que era peligroso dejar que la gente firme un alquiler por menos de dos años. Nosotros preguntamos ¿por qué? Lo dejamos y no pasó nada de nada", razonó Sturzenegger en una entrevista publicada en Clarín hoy.

En tanto, el asesor presidencial insistió en la necesidad de aprobar la ley Bases y planteó que en caso de que eso no ocurra, habrá efectos adversos que causarán impacto en la hoja de ruta del plan económico del Gobierno.

"Hoy el Presidente y el ministro de Economía (Luis Cpauto) supeditan todas sus ideas a la concreción del plan económico. Y ese plan se puede resumir en dos palabras: superávit fiscal", apuntó Sturzenegger.

Destacó al superávit fiscal como "la madre de todas las batallas, la que te ordena todo y a lo que nadie se animó". Allí fue que advirtió por las consecuencias si la ley ómnibus no se aprueba finalmente: "Sin ley bases la convergencia al equilibrio fiscal será con menor crecimiento y con más impuestos. Creo que es un peor escenario para todos", señaló Sturzenegger.

Federico Stirzenegger habló de las privatizaciones, el plan motosierra y el ajuste

En otro apartado de la entrevista, el economista y asesor de Milei analizó la coyuntura de la economía nacional. Hizo foco en el empleo, la salida de crisis y el plan de reformas en el Estado del Gobierno como misión central.

"Yo creo que la recesión inicial tiene su origen en los riesgos inherentes a cualquier transición política, mucho más una de esta envergadura, siempre conlleva retracción en las decisiones de inversión y consumo. Pero de la mano de la consolidación fiscal eso se revierte y la situación se normaliza", deslizó Sturzenegger este domingo.

"Es un primer paso importante que muestra que una parte del Congreso tomó nota del mandato que la sociedad le dio al presidente Milei. Se está demostrando que los países son pobres no porque no pueden desarrollarse, sino porque no quieren serlo, o mejor dicho porque alguien se beneficia en que no lo sean", remarcó sobre los beneficios de los cambios en el Estado.

Ante la consulta sobre el decreto del exministro Domingo Cavallo de 1991, sobre el que se tomaron varios puntos de partida para elaborar la ley Bases y el plan económico actual, Federico Sturzenegger dijo que "ese decreto le dio a Argentina 20 años de oxígeno".

"Fue impresionante lo de Cavallo. Claro que ese decreto pisó muchos callos y por eso fue criticado. Pero a él se aplica aquello de Unamuno que decía que es bueno que hablen de uno, aunque sea bien", destacó el asesor de Milei.

Federico Sturzenegger habló de los empresarios y el vínculo con el Estado

El economista habla de "una casta del sector privado", a la que el Gobierno apunta en su discurso político, como parte de las reformas del Estado que pretende concretar. "Lo que Milei llama el modelo empobrecedor de la casta. Y está bien el adjetivo empobrecedor porque cuando se instauró este modelo con el exdictador Onganía Argentina era más rica que España y la pobreza era 5%. Hoy no podemos ni compararnos con España y la pobreza excede el 50%", justificó.

"Tenemos una necesidad colectiva como nación para revertir este sistema. Y eso se dio en un período en que la pobreza en el mundo bajó de 50% al 9%. Nos quedamos tan atrás que ni nos damos cuenta de la ventaja que nos sacaron otros", agregó.

Las facultades de Javier Milei a través de la ley Bases

Otro punto de la ley Bases es el de las facutlades delegadas al presidente Javier Milei, punto que causó mucha polpemica y discusiones en el Congreso durante el debate maratónico del proyecto. "Es potestad, casi obligación te diría, del Congreso el ser celoso de las delegaciones por las que delega, como bien dice el término, sus propias competencias", aclaró Sturzeenegger.

Aunque "al mismo tiempo la ley es generosa con la flexibilidad que le da al gobierno para hacer su tarea como Ejecutivo. Allí creo que se encontró un buen balance", expresó el economista.

Qué dice Federico Sturzenegger sobre las paritarias

Además el asesor presidencial opinó sobre las paritarias, si deben ser libres o no, en momentos donde los reclamos salariales en todos los sectores de la economía se hace escuchar cada vez más fuerte.

"Yo creo que las paritarias debieran ser libres. Incluso que deberían ser por empresas. Esta muy probado que las negociaciones por empresa generan muchísima más inclusión laboral y protegen el empleo mucho mejor sobre todo porque no ponen la misma vara en todo el país", destacó Sturzenegger.

Al mismo tiempo, el economista y expresidente del Banco Central apuntó contra el sindicalismo: "Hoy la vara común es responsable de la altísima exclusión laboral en el norte y noroeste del país. Si algún día se avanzara en ese sentido la homologación del Estado carecería de todo sentido", dijo.

Por lo tanto, el asesor de Milei insistió en que "una economía abierta siempre va a generar mayor nivel de bienestar por eso el presidente lo incluyó en el temario del Pacto de Mayo".

Por eso defendió las RIGI, como sistema de ampliación de la competencia del mercado interno. Según Sturzenegger, "acá la importación se ve como una amenaza, pero en realidad estimula las exportaciones".

"Imaginate que tenés más importaciones sin más exportaciones, ¿qué ocurre? El dólar va a subir obviamente porque tenés más compradores de dólares que vendedores. Y eso estimula las exportaciones. Por eso no hay que tenerle miedo a la integración", sentenció el economista.

