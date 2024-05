Con el Gollum de protagonista, anuncian una nueva película de El Señor de los Anillos

La obra de J.R.R. Tolkien volverá a la gran pantalla de la mano de New Line Cinema, Warner Bros. y el mismísimo Peter Jackson.

Así lo ha confirmado David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, que asegura que se encuentran en "las primeras fases de desarrollo de los guiones" de nuevas películas basadas en el universo de 'El señor de los anillos' que comenzarán a llegar a los cines en 2026 y "explorarán argumentos aún por contar". Una excusa ideal para repasar el orden de todas las películas y series de 'El señor de los anillos'.

Llevaría el título de 'Lord of the Rings: The Hunt for Gollum', un proyecto en el que Andy Serkis no solo retomará su papel, sino que dirigirá tras filmar producciones como 'Mowgli: La leyenda de la selva' (2018) y 'Venom: Habrá matanza' (2021).

"Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese apestado -¡Gollum!" Comentan Jackson y sus imprescindibles guionistas, Fran Walsh y Philippa Boyens. "Como fans de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica".

"Sí, mi tesoro. Ha llegado el momento una vez más de aventurarme en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media Peter, Fran y Philippa", añade Serkis. "Y con Mike y Pam, y el equipo de Warner Bros. junto a WETA y nuestra familia de cineastas en Nueva Zelanda, todo es absolutamente delicioso".

El título contará con un libreto de Fran Walsh y Philippa Boyens, indispensables guionistas de Jackson. Los tres "participarán en cada paso del camino", asegura Zaslav, que ha firmado un acuerdo con ellos por dos películas.