En la previa del paro, Milei usó sus redes sociales para expresar postura

Este jueves se llevará adelante el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei en poco menos de 5 meses de gestión. Frente a esta situación, el mensaje del Gobierno fue aclarar que habrá sanciones para quienes adhieran a la medida de fuerza.

En este sentido, el Presidente utilizó este miércoles sus redes sociales para enviar un mensaje contundente en vísperas de una nueva medida de fuerza. “Yo no paro”, dice la remera que Milei compartió en su cuenta de Instagram. Y le agregó su habitual muletilla: “Viva la Libertad, carajo”.

“Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra”, señaló ese miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni.