Luis Mendaña, diputado por La Caldera, relató el suceso que le tocó vivir días atrás cuando un grupo de vecinos de la localidad emprendieron una protesta para visibilizar la problemática de la falta de viviendas.

“Apareció la policía, el GOPAR e infantería con intenciones de reprimir. Estábamos los legisladores hablando con la gente para explicarle que entendemos la necesidad y que vamos a ponernos a trabajar para encontrar solución”, aseguró el legislador en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria de la Cámara.

Explicó que, a pesar de las gestiones, los legisladores allí presentes debieron actuar – durante 7 horas – como barrera de contención para que las fuerzas de seguridad no repriman a las familias que protestaban.

“Es desagradable. Este viernes último, los vecinos de La Calderilla me advierten sobre personajes que andaban dando vueltas, pido a la policía que vaya y no me dieron ni bola. Lo que pasó es que entraron a robar. Cuando pregunté en la policía por qué no fueron me dijeron que no podían porque no tenían herramientas. Me pregunto, ¿hay herramientas para reprimir a la gente y no para cuidarla?”, finalizó Mendaña.