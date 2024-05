Feria del Libro: el Gobierno pidió 5 mil entradas para la presentación de Milei

"El martes vinieron unas 20 o 25 personas en representación de la secretaría general de la Presidencia, de la Casa Militar, de la seguridad del Presidente y nos pusimos de acuerdo en todos los detalles para que él haga la presentación del libro en ese espacio que nosotros no tenemos contratado pero que La Rural, según nos manifestaron, cedía sin problemas a Javier Milei", explicó Vaccaro este jueves 2 de mayo en diálogo con María O'Donnell en De acá en más (FM Urbana Play).

El presidente de la Fundación El Libro luego afirmó: "Lo único que yo veo que aparece por ahí dando vueltas es que ellos nos pidieron 5.000 entradas gratuitas para el acto. En principio, yo como presidente de la fundación no tengo facultades para dar 5000 entradas de un domingo".

"Eso son 25 millones de pesos. Nosotros le dijimos que no podíamos. A lo único que le dijimos que no es a eso", aseguró Vaccaro horas después de que el presidente libertario anunciara que trasladaría el acto al Luna Park alegando una "intención de sabotear la presentación".

El titular de la exposición explicó que la organización tiene un "protocolo" para dar hasta 200 pases de cortesía y expresó: "No hay razón para que nosotros demos gratuitamente 5000 entradas en un contexto socioeconómico complejo, donde la ecuación económica de nuestra organización está al límite".

Ante las acusaciones realizadas por el presidente libertario, Vaccaro fue tajante y respondió: "Lo único cierto, creo, es que va a presentar el libro en el Luna Park. Ahora, que había hostilidad respecto a su presencia, en absoluto".

"Si uno lo analiza con un poco de distancia, lo que más le conviene a la Feria es que él venga, que participe, que todo sea una fiesta, que sus seguidores puedan escucharlo. Para nosotros eso es lo que más nos conviene como organizadores de una Feria plural, amplia, como la que hacemos siempre", concluyó.

Javier Milei muda su acto al Luna Park

El presidente Javier Milei suspendió de manera abrupta su participación en la Feria del Libro al considerar que sectores del kirchnerismo tenían la supuesta intención de "sabotear la presentación" prevista para el 12 de mayo en el predio de La Rural.

La desmentida posterior de Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación El Libro, expuso otro de los desencuentros de Milei con la comunidad intelectual y educativa. En este marco, trascendió que el Ejecutivo ya le puso lugar y fecha a la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa Neoclásica: el evento se reprogramó para el próximo 22 de mayo en el estadio Luna Park.

"Han tenido una apertura muy violenta. Han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas... induciendo a comportamientos no propios de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad", argumentó el presidente libertario en declaraciones radiales a El Observador.

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro, a cargo de la organización del evento, desmintió la versión "libertaria" del desplante y afirmó que se enteró de la cancelación de la visita a través de los medios. Luego, manifestó: "Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera".

"Tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...", añadió y concluyó: "Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso, que somos violentos, hostiles, no gente de bien como él quiere".

Perfil