En sesión ordinaria, el Senado salteño aprobó un proyecto de declaración que rechaza la decisión de la Administración Milei de sacar de la nueva Ley Bases el capítulo fiscal que modificaba los impuestos al tabaco.

“El proyecto está firmado por todos los senadores”, aseguró Esteban D’Andrea, representante de Chicoana, y continuó: “El martes nos enteramos por los medios de prensa que habían eliminado la modificación del impuesto interno del cigarrillo”.

Aseguró que se trata de un problema de recaudación y que, en su momento, algunas empresas se ampararon en la interpretación de un artículo y mediante medidas cautelares evitaron el pagar impuestos.

“En ese momento, esas empresas tenían el 4% del mercado. Hay un desfinanciamiento total del Fondo Especial del Tabaco, del Fondo de Asistencia Social y porque son todas las provincias que reciben tributos de IVA sobre los cigarrillos”, relató el legislador.

A su entender, mientras el gobierno nacional habla de equilibrio fiscal, de despidos y recortes, parece increíble que no se resuelva un problema fiscal que produce pérdidas por 200.000 millones de pesos anuales, solo tomando cifras del 2023.

“Como dijo el gobernador, este dinero equivaldría a un millón de jubilaciones mínimas, o a 3800 ambulancias y 5100 patrulleros. Esto pasa cuando un sector no está cumpliendo, el cobro de los impuestos debe partir de un concepto de igualdad, es decir, todas las empresas de cigarrillos deben hacerlo de la misma manera y no ampararse en fallos judiciales que hablan de pymes. Una de las empresas mayoritarias importa tabaco de Brasil. Significan 22.000 millones de pesos se reparten en 7 provincias. 8500 millones no llegan a Salta”, finalizó D’Andrea.

El tabaco y la movilidad económica

Por su parte, Gonzalo Caro Dávalos, representante de Cerrillos, aseguró que el problema no solo es en materia fiscal, sino que es social; es que el tabaco y sus actividades asociadas producen una gran movilidad económica en las zonas productoras, aseguró.

“No se trata de las empresas solamente, afecta directamente las fuentes de trabajo. Si esto sigue así, cada vez más se va a notar la reducción en las hectáreas plantadas”, alertó el legislador.

En agosto o septiembre, hasta abril, se vive de una mera diferente en el Valle de Lerma porque hay un circulante económico producto de la producción tabacalera en desarrollo, señaló Caro Dávalos.

“Sentimos que nos están metiendo la mano en el bolsillo porque esto sale del trabajo de los salteños”, finalizó el representante de Cerrillos.

Una clara evasión fiscal

Enrique Cornejo, senador por Güemes, expuso los números que manera la Federación Argentina de Productores Tabacaleros.

“Existen 2 categorías las empresas, las que cumplen y las que no cumplen con la estructura fiscal”, inició el legislador, y continuó: “Las empresas Massalin y BAT Operaciones concentran el 62% de las ventas y generan el 83.7% de los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Las empresas que no pagan generan 684 millones de paquetes vendidos al año y solo aportan el 16.23% de la recaudación”.

Así, por año, el no pago de impuestos significan una pérdida para el Estado de $21.917.000.000 de pesos, 9500 millones de pesos le corresponden a Salta, explicó.

“Las empresas que cumplen han aportado al Estado nacional $471.000 millones de pesos anuales, con un paquete de cigarrillos con un precio base de $421. Las que no cumplen comercializaron por $91.465 millones de pesos a razón de $133 por atado. El déficit de para el Estado nacional es de 197.000 millones de pesos en 2023”, señaló Cornejo, y cuestionó: “¿Por qué el ministro Caputo no puede advertir que aquí hay una tremenda evasión fiscal? Es muy fácil salir a decirle a las Provincias que recorten y que echen gente”.

Cabe destacar que el proyecto aprobado será girado el Ministerio de Economía de la Nación, a Senadores y Diputados nacionales por Salta y, por pedido especial del senador Cornejo, a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.