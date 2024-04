Mimessi no teme a las denuncias de Hernández Berni y dice que está tranquilo

En su visita al programa El Acople, el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi informó que todavía no le llegó la denuncia penal del actual jefe comunal de Tartagal, Franco Hernández Berni, y que de hecho “no sabe ni porque es”. También se refirió a los dichos del diputado Santiago Vargas.

Fue el pasado 1 de abril, cuando en el discurso de apertura de Sesiones del Concejo H. Berni lanzó la acusación contra Mimessi de que había malversado los recursos entregados en pandemia a los municipios, para luego borrar la información de los tres sistemas de control. Subido en la vorágine, entre otras cosas, el diputado radical, ex jefe de Gobierno durante la gestión anterior, deslizó frases que no sentaron nada bien, como que al pueblo no le convenía una rispidez entre ellos o “sufriría”.

“No me llegó ninguna notificación. Sé que se habló mucho sobre todo en Tartagal, pero creo que la gente quiere un mensaje de un programa de gobierno y las obras que se van a hacer y a cuatro meses seguir hablando de Mimessi y la gestión anterior, no coincido con esa forma de hacer política”, interpeló.

Además respondió a la acusación de que en estos tres meses no había trabajado para los tartagalenses, “en Tartagal hemos entregado 11 mil módulos focalizados desde que soy ministro, también entregado herramientas a emprendedores gastronómicos y a las comunidades originarias”, agregó.

Respecto a los dichos de su anterior funcionario Santiago Vargas, expresó, “ni yo soy su vocero ni el mío, pero independientemente del partido al que se pertenezca, lo que la sociedad necesita es que se trabaje en conjunto. Las elecciones ya pasaron hace un año, y seguir estancado en esa discusión no es bueno”.

Puntualmente en torno a la denuncia manifestó tranquilidad de conciencia y apeló a las cuentas generales presentadas todos los años ante la Auditoria General de la Provincia. “¿Cómo puede haber faltante de información?”, chocó.

“Por supuesto que puede investigar la justicia. Tengo absoluta tranquilidad y me apoyo en una gestión. Los fondos fueron rendidos como corresponde sino no habrían seguido llegando”, profundizó.