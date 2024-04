Wayar, sin nombrarlo, apuntó a Romero e hizo un mea culpa ante los despidos de Nación

Durante la sesión ordinaria del Senador provincial, el representante de Cachi – Walter Wayar – apuntó, sin nombrarlo, a quien fuese su par en la gobernación, el actual senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, por su posición sobre los despidos que viene sosteniendo la administración nacional de Javier Milei.

Así, el legislador recordó que, cuando le tocó ser vicegobernador de la Provincia, se llevó adelante una transformación en Salta que se caracterizó por sus aciertos y errores; entre esos errores – advirtió – estuvo el despido de 5000 trabajadores de la Administración Pública provincial.

“Creo tener autoridad para poder decir que hay errores que no hay que permitir que vuelvan a suceder. Hubo uno que a mí me duele en el alma, el haber creado una normativa que reconvertía laboralmente a 5000 trabajadores salteños, haciendo sufrir a familias; la falta de experiencia o la no vivencia nos hizo tomar esa medida”, expresó Wayar.

Sin embargo, consideró que, luego de haber visto que esas medidas “no eran las fundamentales, aplaudir o mirar para otro lado cuando hay un gobierno que toma medidas similares sería un acto de cobardía”.

“Es un grave error volver a creer que echando gente del Estado se resuelve la vida de los salteños o los argentinos. Por eso, con tristeza, veo que algunos de los que fueron parte de esos errores hoy aplauden y vivan esos mismos errores que tanto daño causaron”, disparó el Senador por Cachi.

Según su visión, el gobierno de Milei quiere ajustar a los más necesitados mientras deja pasar a sectores “poderosos en lo económico y tremendamente inhumanos en lo social”.

“Hay un presidente que les dice a los gobernadores que vivan de la propia, quisiera saber cuál es su propia, si ahora toda su familia vive del estado. Tenemos que tener en claro que, cuando nos convocan a un pacto, no nos convocan a construir la Argentina, nos llevan a un atolladero para que seamos parte de la entrega. Por eso veo con extrañeza a gobernadores todavía hacer silencio o a sectores gremiales decir que hay que esperar porque todavía hay gente que cree”, finalizó Wayar.