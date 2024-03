Previo al 24 de marzo, Patricia Bullrich dijo que hay muchos militares detenidos sin causas y habló de “venganza”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encontró un punto de encuentro con la vicepresidente Victoria Villarruel, en medio de la polémica por la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Luego de insistir en la defensa de los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Seguridad Interior, la funcionaria aseguró que hay muchos militares que están injustamente detenidos, a horas de cumplirse un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En ese marco, dijo que coincide con la mirada de la vicepresidente: “Lo que plantea Villarruel, yo lo veo, respecto de la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría, los que yo conozco, o parados en un destacamento de Gendarmería, sin ningún tipo de acción”, sostuvo.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad dijo que lo que se discutió respecto del accionar militar durante la década de 1970 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo, que como dice ella fue una orden de un gobierno constitucional”, y aseguró que hay que discutir la situación de muchos militares que están detenidos en el marco de los delitos cometidos por la dictadura.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas. Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos... ya se ha convertido en una venganza”, subrayó.

Bullrich hizo esas declaraciones luego de que ayer asegurara que está dispuesta a debatir con Villarruel por la postura encontrada respecto al proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país ante situaciones definidas como terrorismo. La iniciativa oficial se da en el marco de la crisis por el avance del narcotráfico en Rosario, donde el Gobierno hizo un despliegue inédito de fuerzas nacionales.

La Vicepresidente, en su primera entrevista mano a mano con un periodista desde que asumió su cargo el 10 de diciembre pasado, mostró su clara oposición respecto de esa posibilidad.

“No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, expresó Villarruel durante un diálogo con Jonathan Viale, al aire de TN.

“Es un debate que estoy totalmente dispuesta a darlo con la vicepresidenta: en este momento, si vamos a tomar esa parte de la historia, o si vamos a dar vuelta esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas”, fue la respuesta ayer de Bullrich.

Hoy, la ministra volvió a defender la posibilidad de que las fuerzas militares participen activamente en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que hay una confusión respecto al proyecto.

“Es una nueva funcionalidad de las Fuerzas Armadas, que no es en relación al narcotráfico sino en acciones terroristas. Terrorismo no es narcotráfico. El narcotráfico se convierte en terrorismo cuando una banda decide sembrar el terror. Recordemos cuando Pablo Escobar decide poner una bomba en el avión de Avianca y el avión se destruye y mata a todas las personas que estaban en ese vuelo. Esa es una acción terrorista. Eso es lo que estamos definiendo. Como lo que ocurrió ayer en el teatro de Moscú, acciones terroristas claras”, subrayó la ministra.

“No vamos a combatir el narcotráfico con las FFAA, simplemente se va a habilitar en la Ley de Seguridad interior que cuando el narcotráfico o cualquier otro delito se convierta en un grupo terrorista, siembre el terror en una sociedad, ahí se habilita. No en la lucha todos los días. Todos los días nosotros estamos luchando contra el narcotráfico en todo el país”, añadió Bullrich.

Los cambios que propone el Gobierno

La iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso establece una serie de modificaciones a la actual Ley de Seguridad Interior, abriendo la posibilidad para que las Fuerzas Armadas participen activamente contra el narcotráfico.

Hasta ahora, la norma prevé dos escenarios posibles para la intervención de las FFAA en cuestiones de seguridad interior. El primero (previsto en el artículo 27) establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad (FFSS) a requerimiento del Comité de Crisis.

Con la reforma que promueve el Gobierno, se podrá requerir la presencia de las FFAA bajo un supuesto muy particular: el de terrorismo. Dicha calificación dependerá del Comité de Crisis que prevé la actual Ley de Seguridad Interior. También deberá ser requerido por el gobernador de una provincia.

Además de las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los militares podrán efectuar patrullaje, control de personas y vehículos, proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes (en zonas específicamente determinadas y por tiempo limitado) e incluso detener en flagrancia a aquellas personas que cometen delitos, dando inmediatamente intervención al juez y al fiscal intervinientes para dar las máximas garantías.

“El ministro está haciendo un decreto reglamentario porque el kirchnerismo cambió la Ley. La ley dice que hay que analizar cuáles son las amenazas que el país tiene. Ellos hicieron un decreto reglamentario diciendo que las amenazas solo pueden venir de un Estado reconocido. Esto quiere decir, por ejemplo, que si Hamas ataca a Argentina, no podría defenderse porque no es un Ejército de un Estado reconocido”, explicó hoy Bullrich.

Tras la escalada de violencia en la ciudad santafesina, el Ejecutivo ordenó el despliegue de las fuerzas federales en el distrito para poder combatir el avance del narcotráfico. En esta estrategia, las Fuerzas Armadas fueron convocadas a brindar apoyo, tal como se lo permite la ley de seguridad interior.

En la ciudad epicentro del drama narco se desplegarán, según pudo saber Infobae, unos 120 uniformados, el patrullero fluvial ARA Ciudad de Zárate y dos lanchas rápidas tipo Guardian, cinco helicópteros modelos Bell 412EP y AB-206, 22 camionetas, pertrechos de apoyo logístico -desde baños químicos a cocinas de campaña- entre otros recursos materiales.

