En comunicación con Aries, el ministro de la Producción y Desarrollo, Martín de los Ríos, ratificó que existe una enorme preocupación por el faltante de gas y la demora de obra de reversión del gasoducto y que si bien hay garantía de gestión, solo existe un compromiso nacional “de palabra”, que no faltará la provisión en el invierno para Salta.

“Por lo menos este año hasta que se termine la obra del tramo que falta del Gasoducto Norte y se revierta, y llegue gas de Vaca Muerta hacia el norte, que es hasta una cuestión de justicia por haber mandado gas por décadas, nosotros no vamos a tener la provisión prevista”, comenzó el Ministro.

Según avizoró, la falta de gas no golpearía solamente a los hogares salteños, sino en diferentes estratos productivos, como las cerámicas, las termoeléctricas, cadenas productivas, la minería, y demás rubros. Sin embargo, el Ministro esbozó un atisbo de esperanza. “Nación asegura que no nos faltará en invierno, todavía no sé si importarán de Bolivia, o desde Chile pero nos garantiza que no nos va faltar”, manifestó.

“Tenemos garantizada la palabra, que no nos va faltar. Ojalá así sea. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que las gestiones que se deban hacer, en virtud que la obra no está lista, pero avanzada porque se adjudicó parte del tramo que falta para empalmar con el gasoducto, se harán. Hay un compromiso que no faltará que es distinto a decir que no faltará”, culminó.