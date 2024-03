Panaderos salteños a Milei: “Hay que decirle que los números tienen que cerrar con los argentinos adentro”

Por Aries, el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, repudió el aumento del precio de la luz, cargó contra las empresas formadoras de precios y pidió la intervención del gobernador Gustavo Sáenz, para frenar los tarifazos en los servicios.

“Estos aumentos son desmedidos y están fuera de control”, lamentó Romano, deslizando un pedido al gobernador para tomar acciones legales. “El otro día él reclamaba el tema de la luz pero, ¿qué hacemos? ¿seguimos pagando esa brutalidad? o va a hacer algo y decir que los salteños no podemos pagar ese precio”, cuestionó.

Según lo analizó, “el sector se cae a pedazos”, por tener que pagar la luz más cara que los propios alquileres, situación que se agravará con el incremento en el gas. “Se nos ponía el pelo de punta cuando decían que también iba a aumentar siete veces el valor de su precio. Hay que avisarle al presidente que los precios tienen que cerrar con los argentinos adentro”, disparó el panadero.

El titular de la Cámara también cargó contra las empresas formadoras de precios, “que son cuatro o cinco que manejan todo el momento y no entendemos nada pero si no compramos no podemos producir”. Según lo indicó los insumos, a excepción de la harina que está planchada sujeta al mercado externo, los demás subieron más del 100%.

“En los huevos tuvimos tres aumentos en la semana, de $16 mil a $22mil, levadura de $16 mil a $33 mil y así, no nos bajan los impuestos y esto termina siendo el gran bonete que siempre lo terminamos pagando los mismos de siempre”, cerró.