Según lo manifestó en Aries el padre de un alumno del Centro de Educación Integral de la Escuela Agrícola, de nombre Ezequiel, los chicos todavía no comenzaron las clases a pesar de que el 4 de marzo fue la apertura formal por “la desidia de las autoridades, la falta de mantenimiento y discriminación”.

Ezequiel aseguró que los docentes a cargo tienen voluntad para empezar con el dictado, pero que no pueden hacerlo porque no están las condiciones básicas de higiene para los chicos. "Están los pastos largos y edificios con enjambre de hormigas. Yo no lo voy a mandar a mi hijo así, para que se contagie de dengue. Hay dos aulas nuevas que están construidas y era que este año se iban a usar pero el Ministerio no las entregó”, cuestionó Ezequiel.

El padre además informó que se planteó la situación con la ministra de Educación, Cristina Fiore, y si bien se comprometía a tomar cartas en el asunto, “ayer se disculpó que no puede darle la celeridad al tema. Estamos hablando de una celeridad para personas con discapacidad, con lo cual hay chicos que están siendo tratados de una forma muy discriminatoria porque en el resto de las escuelas ya están con clases normales”, sentenció.

“La respuesta que nos dan es que están esperando que venga gente de la Supervisión de del Área de Educación Especial”, indicó el padre.

Finalmente apuntó contra el director de la Escuela Agrícola, a quien le atribuyó falta de interés para resolver la problemática precisamente por tratarse de alumnos con discapacidad. “Él tiene muy poco interés en resolver la situación, porque para mí que le molesta que esté el CI en su predio porque es una cuestión a la que no le da importancia”, cerró.