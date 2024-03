Senadores alertaron por el mal estado de la RN40

Dani Nolasco – senador por La Poma – informó sobre el malestar que existe en la zona por la falta de arreglo y mantenimiento de la Ruta Nacional 40, “una de las rutas más largas del país, que atraviesa todo el Valle Calchaquí”, resaltó.

“Por el mal estado de la misma nos vemos perjudicados, poniendo en riesgo nuestra vida. Después, afecta la comunicación entre un pueblo y, por otro lado, hace que las personas se vean afectadas por la rotura de los vehículos”, describió el legislador.

Aseguró, en tanto, que la ruta en cuestión está totalmente destrozada y que hasta el momento ningún organismo nacional llegó hasta la localidad para brindar soluciones.

“Incluso afecta al turismo, los pasajeros llegan hasta un lugar, se bajaron y tienen que ir en auto particular. Hay calamina por todos lados, no se puede transitar así. No hay ambulancia o móvil policial que dure por el mal estado de la ruta”, disparó Nolasco.